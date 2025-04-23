Россия готовит штурмы на юге: в Силах обороны рассказали о направлениях и сроках

Российские оккупационные войска готовятся к активизации наступательных действий на юге Украины. По данным украинской разведки, враг взимает силы до трех направлений в Запорожской области, в частности, Ореховского, Новопавловского и Гуляйпольского.

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Об этом сообщил спикер Сил обороны юга Владислав Волошин. По словам Волошина, в Пасхальные праздники россияне пытались создать иллюзию соблюдения перемирия.

Но стоило праздничным дням завершиться – обстрелы резко усилились. оккупанты начали избивать из артиллерии, а также наносить удары дронами-камикадзе. Также выросло количество ударов авиационными бомбами.

Только за минувшие сутки на юге враг применил 18 управляемых авиабомб и 99 неуправляемых авиационных ракет. Основные удары пришлись на населенные пункты, расположенные вблизи линии фронта. В частности, был нанесен удар по Гуляйполю.

Волошин сообщил, что на Новопавловском направлении в Донецкой области ситуация остается напряженной – только за последние сутки российские войска совершили 17 штурмовых атак.

В отличие от этого, на Ореховском направлении, где на прошлой неделе фиксировались массированные попытки прорыва, активность врага несколько снизилась – в среднем 5–7 штурмов в сутки. Однако эти два направления остаются самыми горячими. Также интенсивные обстрелы продолжаются в районах Гуляйполя и Малиновки.

"По данным нашей разведки, противник собрал на этих трех направлениях (Ориховский, Новопавловский и Гуляйпольский - тоже) определенное количество сил и средств, чтобы со дня на день активизировать там свои штурмовые действия. Они там собрали и личный состав - штурмовиков, и есть достаточное количество техники, среди которых ББМ (боевые бронированные). техники", - рассказал Волошин.

Российская армия активно использует мотоциклы, багги и квадроциклы для быстрого приближения к украинским позициям. Такая тактика усложняет работу украинских защитников – по маневровой технике труднее вести прицельный огонь, чем по пехоте.

Представитель уточнил, что ежедневно наши подразделения уничтожают до 20 мотоциклов врага, а также до десятка багги и квадроциклов.

Кроме техники, враг каждый день теряет большое количество живой силы. Только за последние сутки на южном фронте был ликвидирован 91 оккупант, а 21 апреля - 113 российских солдат.

Волошин также добавил, что во время объявленного Россией "перемирия" противник использовал временное затишье для разведки украинских позиций и эвакуации своих раненых и погибших с поля боя.

"Мы наблюдали, как враг поднимал белые флаги с красными крестами и эвакуировал свои потери не только на сухопутной территории, а на лодках, когда пытался с островов вывезти своих людей или подвезти какие-то грузы, боеприпасы", - резюмировал он.

Напомним, российские войска пытаются достичь административного предела Донецкой и Днепропетровской областей до 9 мая. Несмотря на активные наступательные действия, украинские силы обороны удерживают позиции и наносят противнику значительные потери.

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