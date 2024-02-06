Россия готовится воевать с НАТО комплектующими для бытовой техники. Интервью с генералом Маломужем

Долгое время стране-агрессору России удавалось обходить санкции на поставки военных технологий и комплектующих. Необходимые высокотехнологичные элементы продолжали поступать на предприятия ВПК оккупанта. Тем не менее на сегодня эти поставки существенно ограничены. Своими силами РФ может производить только 10% высокоточного вооружения по сравнению с прежними объемами.

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Несмотря на то что Кремль далек от победы в войне против Украины, он уже озвучивает явные сигналы о том, что намерен вступить в конфликт с европейскими странами НАТО. И Альянс начал серьезную подготовку и разработку возможных сценариев, чтобы не допустить расширения "империи" за их счет. Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZ.UA высказал руководитель Службы внешней разведки Украины в 2005–2010 годах, генерал армии Николай Маломуж.

– Хотела бы попросить вас прокомментировать ряд последних заявлений, которые сделал руководитель ГУР генерал Буданов. Первое – в отношении так называемого параллельного импорта России. Благодаря этой программе страна-агрессор до сих пор получает комплектующие для военной промышленности. Они поставляются как с Запада, так и с Востока. Считаете ли вы, что если проблема не будет решена, то фактически Россия будет иметь возможность вести войну вечно?

– Прежде всего, в этой информации нет ничего нового. Мы уже имеем информацию на протяжении и 2023, и 2024 годов о том, что комплектующие США, Германии, Японии, ряда стран Европы через Турцию, через арабские страны и через страны СНГ поступают в РФ. Или через каких-то посредников с иностранной юрисдикцией. То есть по факту они российские, но зарегистрированы либо на каких-то иностранных граждан, либо в зарубежном офшоре.

Эта схема работает давно, и Буданов просто озвучил ее. Наши эксперты, военные, технологические центры устанавливали все эти комплектующие, неоднократно указывали на это США, странам НАТО, европейским странам, Южной Корее, Китаю, Турции, от которых шли комплектующие.

Сейчас эти поставки частично ограничены, потому я считаю, что системных поставок уже не будет и Россия не сможет создавать высокоточные вооружения различных типов, ракеты, дроны, использовать комплектующие в авиационных системах, например в бомбах с механизмом самонаведения, в радиолокационных системах, где требуются особо высокотехнологические комплектующие и так далее. В России таких производств нет.

Ограничения, которые предпринимаются в очередной раз, не только санкции, но и оперативная работа стран-участников, позволят еще сильнее уменьшить такие каналы поставок. В современный период Россия может создавать высокоточные новые ракеты, самолеты, радиолокационные системы только на уровне 10%. Все остальное – это комплектующие третьего уровня, в первую очередь из Китая. В России также пытаются использовать комплектующие для бытовой техники, копировать какие-то составляющие западного образца. Но это не так просто, поскольку имеются технологические секреты.

– Во вторник, 30 января, Германия, Нидерланды и Польша подписали соглашение, направленное на упрощение процедур трансграничного передвижения войск и вооружений по одному из основных коридоров от Северного моря к восточному флангу НАТО. Известно, что в настоящее время проводятся одни из самых крупных за последние 40 лет учений НАТО. Может ли эта заметная активизация Альянса играть на руку Украине? Или все же это их собственная история?

– Нет, я думаю, что они работают в системе НАТО, потому что именно система коллективной безопасности Европы формируется как единый процесс. Это единая модель разведки, анализа, прогнозирования сценариев войны и подготовка сил и средств.

Такой треугольник – один из сегментов проработки сценариев войны, размещения войск, поставок, логистики, включая поставки из Великобритании, США и других стран ЕС и НАТО. Я считаю, что это правильно. Потому что если раньше Россия не демонстрировала агрессивную политику в отношении Европы и НАТО, то сейчас она об этом заявляет – что НАТО воюет с Россией. А НАТО – это Европа.

Ранее не предполагалась такая системная, глобальная война с Россией. А сейчас в ряде стран Европы четко понимают, что через пару лет Россия может начать войну с конкретной страной НАТО или с группой стран, или с Европой в целом. Поэтому разработка таких сценариев, создание таких треугольников логично.

– Тот же генерал Буданов сделал новое заявление относительно Керченского моста. Отвечая на вопрос, может ли Керченский мост гореть и в текущем году, он сказал: "Я надеюсь на это. Гореть ему нечего. Ему нужно заканчивать свое существование". По вашим оценкам, может ли такое произойти?

– Я считаю, что руководители разведки, которые постоянно работают в этом сегменте, не должны делать таких заявлений. Нужно действовать и выполнять конкретные задачи, а потом уже можно комментировать, если это позволяет режим секретности. А эти разговоры о том, что летом 2023 года будем пить кофе в Крыму… Это популистские заявления.

Я считаю, что нужно действовать трезво, готовиться к сценариям. Что касается Керченского моста, то я согласен с тем, что он должен быть полностью уничтожен. Когда мы проведем стратегические операции на юге, будем заходить в Крым, тогда уничтожение всеми силами и средствами моста, в том числе с применением имеющегося западного вооружения, будет реальным. В таком случае никакая ПВО, никакая береговая охрана и прочие не справятся.

Точно так же будут уничтожены все штабы Черноморского флота, которые еще не добиты, все пусковые установки, склады боеприпасов, нефтебазы и так далее. Именно в таком комплексе это будет эффективной, мощной операцией, которая позволит нам освободить Крым.