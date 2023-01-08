Россия использовала Рождество для того, чтобы дискредитировать Украину, – аналитики

Страна-террорист Россия продолжает использовать религию в качестве оружия, о чем свидетельствовало циничное объявление так называемого "перемирия" диктатором Владимиром Путиным. Таким образом РФ пытается дискредитировать Украину.

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Более того, посещение рождественского богослужения военными в Киево-Перческой Лавре кремлевские пропагандисты преподнесли как "расправу и открытую войну" против УПЦ Московского Патриархата. Об этом говорится в аналитике Института изучения войны.

Пропагандисты рассказывали россиянам, что Киево-Перческая Лавра "захвачена еретиками и раскольниками". Таким образом в РФ отреагировали на разрешение Православной церкви Украины провести 7 января в Лавре рождественские богослужения.

Российские СМИ ложно представили ПЦУ легальную передачу Киево-Перческой Лавры от УПЦ МП, которая имеет явные связи с Кремлем и оказывала материальную и духовную поддержку войне России в Украине.

Позиция украинского правительства заключается в том, что элементы УПЦ МП, от которой отстранили контроль над Лаврой, поддерживается продолжающейся связью диктатора Владимира Путина с Русской православной церковью. В своем выступлении на Рождество Путин поблагодарил РПЦ за "неизменную поддержку российских войск в Украине".

Напомним, 7 января митрополит Епифаний провел богослужение в Успенском соборе по случаю Рождества. Это первая в истории литургия предстоятеля ПЦУ в Киево-Печерской лавре.

Ранее Министерство культуры и информационной политики Украины, которое является распорядителем государственного имущества на территории Киево-Печерской лавры, разрешило проведение рождественского богослужения в Успенском соборе в ночь на 7 января.

Однако служители УПЦ МП уверяют, что подобное служение в соборе в ночь на Рождество по юлианскому календарю будет ничем иным, как "захватом".

Как сообщал OBOZREVATEL, 5 января Успенский собор и Трапезную церковь Киево-Печерской лавры окончательно передали государству. Комиссия по приему-передаче завершила работу, в ее состав вошли представители Национального заповедника, УПЦ, Минкульта и юристы.