Россия использовала воздушное пространство Беларуси во время массированной атаки на Украину в ночь на 24 мая – медиа

Во время массированной комбинированной ракетно-дроновой атаки на Украину 24 мая Россия снова использовала для ударов воздушное пространство Беларуси. С территории этой страны в Украину в разгар атаки неоднократно залетали ударные дроны ВС РФ.

Такие случаи мониторинговые каналы начали фиксировать еще с 23 мая. Об этом пишет гомельское издание "Флагшток" со ссылкой на данные мониторингового канала "Ринда моніторить"

Что известно

Российские ударные дроны начали залетать на территорию Украины еще 23 мая: первые сообщения мониторинговых каналов о том, как режим диктатора Александра Лукашенко в очередной раз помогает российскому диктатору Владимиру Путину вести войну против Украины, появились около 05:20.

"В течение ночи отмечены неоднократные залеты БпЛА с территории Беларуси. Сейчас один из них движется в сторону Чернобыльской зоны отчуждения", – гласило сообщение.

Об очередных залетах дронов из Беларуси канал информировал в 06:11, в 06:45 и 06:54. Дроны летели по одному и тому же маршруту.

Сообщениия о залете дронов курсом на Припять появлялись также в 07:06 и 10:10 субботы.

В ночь масштабной атаки ситуация повторилась. До запуска ракет Россия кошмарила Украину дронами. Несколько из них залетели в украинское воздушное пространство.

Заход российского дрона с Гомельского района Беларуси курсом на Чернобыль фиксировался в 02:31, курсом на Овруч – в 02:33, снова курсом на Чернобыль – в 02:40.

"Залеты подтверждались сообщениями и на других украинских мониторинговых каналах. Всего 23–24 мая зафиксированы минимум 9 залетов. Судя по опубликованным схемам, это те беспилотники, которые РФ запустила из Брянской области и которые следовали вдоль беларусско-украинской границы, неоднократно пересекая ее", – пишет "Флагшток".

