Россия использует в Украине боеприпасы китайского производства – СМИ со ссылкой на США

Соединенные Штаты подтвердили, что российская оккупационная армия использовала боеприпасы китайского производства в войне против Украины. По словам источников в администрации президента США, остается неясным, были ли боеприпасы поставлены Китаем.

Видео дня

При этом в Белом доме подчеркнули, что Вашингтон готов принять меры, если будет подтверждено, что поставки осуществлял Пекин. Об этом сообщает издание Kyodo News.

Представитель Госдепартамента США заявил, что Вашингтон располагает разведывательными данными, указывающими на то, что Пекин рассматривает возможность отправки оружия и боеприпасов в Россию.

Источники сообщили, что правительство США определило, что боеприпасы, обнаруженные в Украине, были произведены в Китае после анализа их состава и других факторов. Однако они не раскрывают, какие именно боеприпасы были найдены.

В то же время отмечается, что обнаружение китайских боеприпасов может еще больше усилить напряженность в отношениях между Соединенными Штатами и Китаем.

Стоит отметить, что опасения по поводу использования российскими захватчиками китайских боеприпасов возникло накануне визита председателя КНР Си Цзиньпина в Москву, где он планирует провести переговоры с диктатором Владимиром Путиным. Источники сообщают, что во время своего первого визита в Россию с момента начала ее вторжения в Украину в феврале прошлого года Си подтвердит свои тесные связи с кремлевским диктатором.

Незадолго до этого президент США Джо Байден предупредил председателя КНР о серьезных последствиях, если Китай окажет военную поддержку России.

Напомним, в Китае обнародовали свой "мирный план" относительно окончания войны, которую год назад страна-агрессор Россия начала против Украины. В нем содержится 12 пунктов.

Ранее сообщалось, что власти Китая разозлились на Россию из-за утечки информации о переговорах по поставкам оружия. В КНР не хотели, чтобы эта информация вошла в публичное пространство.

К слову, публицист и журналист Виталий Портников заявил, что Китай поддерживает Россию в войне против Украины, поскольку использует страну-агрессора как инструмент истощения Запада. Таким образом, Пекин хочет заставить Запад отказаться от вмешательства в дела диктатуры.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее министерство природных ресурсов Китая опубликовало новую версию карты мира. Она предлагает вернуться к использованию китайских названий восьми городов и территорий, оккупированных Российской империей в конце XIX – начале XX века.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!