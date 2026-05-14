Россия копирует модель украинских Сил беспилотных систем: 'Мадьяр' указал на угрозы

Страна-агрессор Россия перенимает украинские подходы к использованию дронов и фактически копирует модель украинских Сил беспилотных систем. Вместе с тем вражеская армия наращивает централизованное производство беспилотников, средств радиоэлектронной борьбы и увеличивает количество дронов на фронте.

Видео дня

Об этом в интервью медиа заявил командующий СБС Роберт Бровди, также известный как "Мадьяр". По его словам, Россия частично имеет собственный опыт в войне дронов, однако преимущественно использует уже готовые украинские решения.

Бровди сообщил, что РФ создает собственную группировку Сил беспилотных систем, в которую планируют включить большинство беспилотников российской армии. По его мнению, такая структура не позволит дистанционно управлять всеми дронами, но позволит улучшить управление подобными группировками и увеличить масштабы централизованного производства.

По словам командующего, одним из примеров такого подхода стала модернизация российских дронов "Молния". Как отметил Бровди, россияне смогли снизить стоимость этих беспилотников примерно до 1,5 тысячи долларов, увеличили вес боевой части до 10 килограммов и заказали 1,1 миллиона таких дронов. Он заявил, что из-за массового производства и централизованного обеспечения оккупанты уже активно используют эти беспилотники на фронте.

"Знаете, во что это вылилось уже сейчас? Среднестатистическая бригада на полосе за день ловит на себя до 60 "Молний". Они стали дешевые, государство урегулировало цену, сделало огромный заказ и запустило их в массовое использование", – рассказал "Мадьяр".

Командующий Сил беспилотных систем отметил, что из-за большого количества таких дронов перехватить все беспилотники невозможно. Отдельно он обратил внимание на масштабы использования российской армией дронов типа "Шахед". По его словам, за сутки россияне могут применять от 300 до 400 таких беспилотников.

Также он рассказал об использовании российскими штурмовыми группами мобильных средств РЭБ. По словам Бровди, оккупанты размещают на позициях по несколько переносных систем РЭБ, из-за чего украинским FPV-дронам становится сложнее поражать российскую пехоту.

Напомним, российский пропагандист Дмитрий Стешин пожаловался на изменение характера боевых действий из-за развития украинских технологий. Он признал, что использование дронов и роботизированных систем влияет на ситуацию на фронте.

Также OBOZ.UA сообщал, оккупанты перебрасывают на Краматорское направление свежие батальоны и тяжелую технику, готовясь активизировать атаки вблизи Майского и Веролюбовки. Российское командование поставило задачу своим войскам выйти на окраины Краматорска до конца мая. Однако по направлению пока сохраняется относительно низкая активность противника.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!