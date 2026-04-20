Россия коварно била по Днепропетровщине: трое погибших, восемь раненых, есть повреждения. Фото

В результате вражеских обстрелов Днепропетровской области 20 апреля погибли три человека, восемь получили ранения. Под ударами находились Никопольский, Синельниковский, Криворожский районы; их государство-агрессор атаковало почти 70 раз.

Видео дня

Противник применял артиллерию, беспилотники, а также одну авиабомбу. Об этом (по состоянию на 18:30 понедельника) сообщил в Telegram глава ОГА (ОВА) Александр Ганжа.

Никопольщина

Россияне били по Никополю, Марганецкой, Покровской, Мировской и Червоногригорьевской громадах. Среди поврежденного: предприятие, стадион, заправка, многоквартирные дома, автомобили.

Из-за попадания FPV-дрона погибли две женщины, которым было по 77 и 83 года. Еще семь человек ранены. Двое мужчин 33 и 52 лет госпитализированы в состоянии средней тяжести.

Кроме этого, в больнице в понедельник умер 74-летний мужчина, раненный во время вражеской атаки на Никопольский район вечером в воскресенье.

Синельниковщина

Под ударами были Покровская, Васильковская, Межевская, Николаевская громады. Один дом культуры разрушен, другой – изуродован. Повреждены инфраструктура, частные дома и автомобили.

Криворожье

Здесь захватчики били по Кривому Рогу, Грушевской и Зеленодольской громадах. Повреждены солнечные панели, инфраструктура, частные дома, грузовики.

Пострадал ребенок – 10-летний мальчик. Он в больнице в состоянии средней тяжести.

Как писал OBOZ.UA:

– В городе Богодухов на Харьковщине в понедельник, 20 апреля, прогремели взрывы. Государство-агрессор РФ атаковало автозаправку, там поднялся пожар и три человека пострадали.

– В ночь на 20 апреля Россия запустила по Украине 142 беспилотника:"Шахеды" (в том числе и реактивные), "Герберы", "Италмасы" и другие. Наши защитники обезвредили 113 вражеских целей.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!