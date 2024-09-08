Россия может использовать иранские ракеты Fath-360 для ударов по инфраструктуре Украины – аналитики

Российская террористическая армия получила от Ирана первую партию баллистических ракет малой дальности Fath-360. По предварительным данным, Тегеран передал Москве более 200 единиц такого вооружения.

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Путинские войска могу применить Fath-360 для поражения инфраструктуры Украины. Об этом говорится в аналитике Института изучения войны.

Российское судно 4 сентября доставило ракеты Fath-360 в один из портов в Каспийском море. Американские и европейские официальные лица подтвердили, что Иран начал поставлять РФ баллистические ракеты малой дальности.

Аналитики ISW отметили, что российские оккупанты, вероятно, будут использовать поставленные Ираном ракеты для поражения украинской энергетической, военной и гражданской инфраструктуры в течение предстоящей осени и зимы.

Имея на вооружении ракеты Fath-300, российские войска могут усилить террор приграничных регионов. В частности, под ударом иранских ракет могут оказаться Харьков, Сумы и целый ряд населенных пунктов неподалеку от линии фронта.

Напомним, передача Ираном баллистических ракет является частью углубления стратегического партнерства с Россией. Иран заинтересован в финансовых вливаниях от России, получении истребителей Су-35, а также в помощи в модернизации своих кибермощностей и ракетно-космических программ.

Как сообщал OBOZ.UA, в Белом доме заявили, что "встревожены" укреплением сотрудничества Ирана и РФ в сфере вооружений. По словам представителя Совета национальной безопасности США Шона Сэветта, передача Ираном баллистических ракет России ознаменует собой резкую эскалацию войны.

Ранее сообщалось, что Россия уже получила от Ирана первую партию баллистических ракет малого радиуса действия. По предварительным данным, иранский режим мог передать россиянам более 200 баллистических ракет.

После этого в Министерстве иностранных дел Украины отреагировали на возможную передачу Ираном баллистических ракет стране-террористу России. В дипломатическом ведомстве призвали руководство исламской республики воздержаться от сотрудничества с россиянами.

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