Россия начала использовать в Украине новый дрон-разведчик: как выглядит и что известно

Оккупационные российские войска применили в Украине новый разведывательный беспилотник для "прокладки" маршрутов для "Шахедов" в районе границы и передовой. Примечательно, что внешне такой аппарат имитирует этот дрон-камикадзе.

Видео дня

Об этом сообщил украинский специалист и консультант в области военных радиотехнологий Сергей Бескрестнов (позывной "Сергей Флеш"). В своем Telegram-канале технический блогер опубликовал фото российского дрона.

По его словам, задача нового вражеского БПЛА – разведывать приграничные и прифронтовые маршруты для запуска ударных дронов типа Shahed, а также фиксировать работу средств украинской противовоздушной обороны.

"Для обнаружения МОГ (мобильная огневая группа ПВО. – Ред.) БПЛА сделан внешне как "Шахед", – отметил "Сергей Флеш", также показывая, как выглядит видео перехвата с этого БПЛА.

Он добавил, что высота полета вражеского дрона-разведчика составляет один-три километра. На ней аналоговый видеопередатчик диапазона 1.2 способен передавать картинку на 50 км и более.

Управление беспилотником осуществляется ELRS (ExpressLRS) – системой радиоуправления с открытым исходным кодом, разработанной для FPV-дронов и других радиоуправляемых моделей. Она известна своей низкой задержкой, высокой скоростью обновления и большим радиусом действия.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее специалист по системам РЭБ и связи Сергей "Флеш" Бескреснов отметил, что в Украине впервые обнаружили "Шахед" с камерой, системой прямого радиоуправления из РФ и модулем искусственного интеллекта. О создании россиянами такого типа БПЛА уже было известно, но его применение обнаружили только недавно.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!