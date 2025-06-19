В Украине впервые обнаружили 'Шахед' с камерой, системой прямого радиоуправления из РФ и модулем искусственного интеллекта. Фото

В Украине впервые обнаружили ударный беспилотник "Шахед" с камерой, системой прямого радиоуправления с РФ и модулем искусственного интеллекта. О создании такого типа БПЛА было известно еще раньше.

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Однако, его первое использование зафиксировано только теперь. Об этом на своей Facebook-странице сообщил специалист по системам РЭБ и связи Сергей "Флеш" Бескреснов.

"Сегодня впервые был обнаружен "Шахед" с камерой, системой прямого радиоуправления из РФ и модулем искусственного интеллекта (машинное зрение)", – говорится в сообщении.

Эксперт по системам радиоэлектронной борьбы и связи объяснил, что радиомодем позволяет управлять "Шахедом" на расстоянии до 150 километров от границы России или линии фронта. В случае использования воздушных ретрансляторов в воздушном пространстве Украины дальность управления может быть еще больше.

Напомним, ранее главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сирский заявлял, что для эффективного противостояния ударным беспилотникам типа "Шахед", нужно увеличить количество дронов-перехватчиков и постоянно совершенствовать обнаружение и уничтожение вышеупомянутых БПЛА. Поскольку, от решения данных проблем зависит жизнь украинцев и работа критической инфраструктуры.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 19 июня страна-террорист запустила по Украине более сотни ударных и имитационных дронов. В течение ночи и утра четверга защитники неба сбили или подавили средствами РЭБ 88 беспилотников.

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