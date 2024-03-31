Россия накопила 'Калибры', но есть проблемы: в ВМС рассказали детали

Не стоит думать, если враг не выводит своих кораблей, так будет продолжаться всегда. Противник, даже несмотря на санкции, мог накапливать боекомплект, хотя не в том объеме, который был раньше.

Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер Военно-морских сил Дмитрий Плетенчук. Он отметил, что у России была проблема с логистикой, которая должна была стать временной, но затянулась надолго.

"Все-таки характеристики этих ракет отличаются от тех, о которых заявляла российская пропаганда. Эти цели нам хорошо знакомы", – добавил Плетенчук.

По его словам, были случаи, когда эти ракеты сбивали с земли крупнокалиберными пулеметами

"Следовательно, тревогой ни в коем случае нельзя пренебрегать, но пока можно констатировать, что носители крылатых ракет не применяется и в море они фактически не выходят. Один выход двух субмарин на пол дня, ну это выходом назвать довольно сложно", – подчеркнул спикер ВМС.

Как сообщал OBOZ.UA, по словам начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова, Черноморский флот РФ длительное время не применял для обстрела Украины крылатые ракеты морского базирования "Калибр". Таким образом, враг сумел восстановить запасы этого вида вооружения.

Также стало известно, что Россия модифицировала ракеты Х-101, которыми она бьет по Украине из стратегической авиации. Теперь враг производит эти ракеты с двумя боевыми частями, общий вес которых составляет около 800 кг.

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