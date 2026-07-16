Россия нанесла ракетный удар по Одессе: двое погибших, поврежден дом, среди пострадавших — трое детей. Фото, видео

В четверг, 16 июля, российские войска нанесли ракетный удар по Одессе. На данный момент известно о двух погибших и шести пострадавших, среди которых трое детей. На месте удара работают экстренные службы.

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В результате российского ракетного удара пострадала гражданская инфраструктура города. Об этом сообщает глава Одесской МВА Сергей Лысак.

Основной удар пришелся по объектам гражданской инфраструктуры. В результате попаданий возникли пожары, которые ликвидируют спасатели.

В результате атаки погиб один человек. Еще шестеро получили ранения, среди пострадавших – трое детей. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

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По состоянию на 23:00 Сергей Лысак сообщил об еще одном погибшем. "К сожалению, стало известно о втором погибшем. На месте работают соответствующие службы", — написал глава Одесской городской военной администрации.

ГСЧС Украины сообщает, что среди погибших – женщина, которая во время атаки гуляла в парке с детьми. Дети выжили, им оказывается необходимая помощь.

Напоминаем, что 11 июля российские захватчики устроили массированную атаку на Одессу. По областному центру враг нанес ракетный удар: разрушениям подвергся объект гражданской инфраструктуры.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что 15 июля Россия атаковала Одессу ракетами. В результате вражеских ударов были повреждены жилые дома.

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