Россия нанесла ракетный удар по территории учебного подразделения ВСУ: есть жертва, 11 человек ранены

Ночью 12 августа российская оккупационная армия нанесла ракетный удар по территории одного из учебных подразделений Сухопутных войск ВСУ. Вследствие обстрела есть погибший и пострадавшие.

После поступления сигнала "Ракетная опасность" уведомление личного состава было сразу осуществлено должным образом. Об этом сообщили в пресс-службе Сухопутных войск ВСУ.

Послествия ракетного удара

Несмотря на предпринятые меры безопасности, во время перемещения в оборудованные укрытия, группа военнослужащих попала в зону поражения кассетных боеприпасов. Вследствие удара один человек погиб, еще 11 людей получили ранения разной степени тяжести.

Также в Сухопутных войсках ВСУ отметили, что еще 12 военнослужащих обратились за медицинской помощью с жалобами на акубаротравму и острый стресс. На месте работают экстренные службы. Раненым оперативно оказывается вся необходимая медицинская помощь.

"С целью сохранения жизни и здоровья людей идет постоянная работа по оборудованию учебных центров, полигонов и других военных объектов надежными укрытиями. Кроме того, принимаются дополнительные меры безопасности для защиты военнослужащих во время ракетных и воздушных атак противника", – говорится в сообщении ВСУ.

Враг ударил по Черниговщине

Около 3:00 часов ночи Воздушные силы ВСУ предупредили о скоростных целях с Сумской области в направлении Черниговщины. В утренней сводке появилась информация, что российские войска применили 4 баллистические ракеты Искандер-М/KN-23. Враг наносил удары по Черниговщине из Воронежской и Брянской областей РФ.

Что предшествовало

Российские войска регулярно наносят удары по территориям учебных подразделений и полигонов ВСУ. Во время обстрелов враг использует баллистические ракеты, поэтому у личного состава остается крайне мало времени, чтобы среагировать и пройти в укрытия. При этом украинское военное командование заверяет, что если по результатам проверок таких случаев будет установлено, что командиры не обеспечили сохранность жизней и здоровья личного состава, они будут нести ответственность.

Напомним, 29 июля российские войска нанесли ракетный удар по территории одного из учебных подразделений Сухопутных войск Вооруженных сил Украины на Черниговщине. Известно о трех погибших и 18 раненых военнослужащих.

Как сообщал OBOZ.UA, российские оккупационные войска 22 июня нанесли удар по тренировочному полигону одной из механизированных бригад Сухопутных войск ВСУ на Николаевщине. В момент атаки там проводились занятия с военнослужащими, три человека погибли, еще 11 получили ранения.

