Россия нанесла удар по Дергачам на Харьковщине: погиб мужчина, есть раненые

25 мая оккупанты атаковали город Дергачи, что на Харьковщине. В результате удара погиб мужчина, также пострадали два человека.

Об этом сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов. Он добавил, что личность погибшего, по состоянию на момент публикации, устанавливается.

Из-за вражеской атаки ранения получили 57-летний мужчина и 39-летняя женщина. Пострадавшие получают помощь от медиков.

"В результате вражеского удара по Дергачам погиб мужчина. Данные погибшего устанавливаем. Пострадали два человека: 57-летний мужчина и 39-летняя женщина. Им оказывают необходимую медицинскую помощь. На месте – все наши экстренные службы", – сообщил Синегубов.

