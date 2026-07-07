Россия нанесла удар по городу Самар на Днепровщине: пострадал терминал "Новой почты". Фото

Поздно вечером 6 июля российские войска нанесли удар по гражданской инфраструктуре города Самара в Днепропетровской области. Под обстрел попал терминал "Новой почты", в результате чего загорелись складские помещения, где хранилась сельскохозяйственная техника.

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О последствиях российской атаки сообщил начальник Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа. По его словам, спасателям потребовалось несколько часов, чтобы локализовать масштабный пожар. По предварительным данным, обошлось без пострадавших.

"Пламя охватило склады, где хранилась сельскохозяйственная техника. К счастью, обошлось без пострадавших", — отметил он.

В результате удара на территории логистического объекта возник масштабный пожар. Огонь охватил склады, в которых находилась сельскохозяйственная техника.

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К ликвидации последствий атаки были привлечены подразделения Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Спасатели работали на месте несколько часов, пока не смогли локализовать возгорание. По информации областных властей, жертв и пострадавших в результате атаки нет.

Последствия удара

Российский удар был нацелен на гражданскую инфраструктуру. Повреждениям подвергся терминал "Новой почты", а также складские помещения, где хранилась сельскохозяйственная техника. В настоящее время продолжается уточнение масштабов разрушений и окончательного объема нанесенного ущерба. Соответствующие службы продолжают работать на месте удара.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что российские войска вечером атаковали Запорожье с помощью FPV-дронов, нанеся удар по отделению №7 "Новой почты". В результате атаки погиб 50-летний водитель компании-перевозчика Валерий Гафикин. Компания сообщила, что находится на постоянной связи с семьей погибшего, оказывает ей необходимую помощь и возьмет на себя организацию похорон.

После удара логистические процессы оперативно перестроили, задержек с доставкой отправлений не прогнозировалось, а все посылки клиентов остались невредимыми.

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