Россия нанесла удар по Одессе: есть пострадавшие

Днём во вторник, 21 июля, войска страны-агрессора нанесли удар по Одессе. Под атакой оказался центр города, повреждена инфраструктура.

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В результате обстрела, по предварительным данным, пострадали два человека. Об этом сообщили глава Одесской ОГА Олег Кипер и глава Одесской МГА Сергей Лысак.

Что известно

По информации Кипера, враг нанес по Одессе комбинированный удар с использованием беспилотников и ракет. В результате в центре города повреждены жилые дома и учреждения.

"По предварительным данным, пострадал 17-летний парень. Его госпитализировали. Информация о последствиях атаки и количестве пострадавших уточняется", – отметил чиновник.

Со своей стороны, Лысак сообщил о двух пострадавших: 17-летнем юноше и 23-летней девушке. Им оказывается вся необходимая помощь.

По состоянию на 12:24 Кипер также подтвердил информацию о двух пострадавших.