Россия наносит удары по критической и гражданской инфраструктуре Украины под 'прикрытием' прекращения атак на энергетику: в ISW объяснили последствия

Страна-агрессор Россия продолжает наносить удары по критической и гражданской инфраструктуре Украины. Это делается под прикрытием режима прекращения огня по энергетической инфраструктуре, и вовсе не соответствует цели президента США Дональда Трампа использовать временное "перемирие" для содействия длительному миру для Киева.

Видео дня

Так Кремль в который раз демонстрирует желание вести войну до достижения собственных империалистических целей. На это указали аналитики Института изучения войны (Institute for the Study of War, ISW).

Накануне спикер украинского МИД Георгий Тихий заявил, что ни Украина, ни Россия не наносили удары по энергетическим объектам друг друга с 25 марта, хотя минобороны РФ обвинило Киев "в нарушении договоренностей о прекращении огня в ночь с 25 на 26 и с 26 на 27 марта.

"Временное прекращение огня не предусматривает защиты гражданской или неэнергетической критической инфраструктуры, и российские силы усилили удары по этим объектам в последние дни", – подчеркнули в ISW.

В ходе атаки в ночь на 27 марта российские войска осуществили запуск баллистической ракеты "Искандер-М" из Воронежской области РФ, а также 86 БПЛА типа "Шахед" и других дронов из Курска, Миллерова, Приморско-Ахтарска (РФ) и мыса Чауда во временно оккупированном Крыму. Тогда силы ПВО Украины сбили 42 вражеских ударных беспилотника, а 26 имитационных были потеряны из-за вмешательства средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Российская атака повредила гражданскую инфраструктуру в Днепре, Харькове и области, на Сумщине.

Бывший спикер Воздушных сил ВСУ полковник Юрий Игнат заявил, что Россия намеренно обстреливает украинские населенные пункты беспилотниками, чтобы разрушить инфраструктуру и терроризировать местное мирное население. Так агрессор на фоне обсуждения временного прекращения огня с начала марта уже неоднократно бил по гражданской инфраструктуре на Днепропетровщине, по Доброполью на Донетчине, Золочеву на Харьковщине и портовой инфраструктуре Одессы.

"Администрация Трампа ранее характеризовала временное всеобщее прекращение огня (которое диктатор РФ Путин неоднократно отвергал) как "необходимый шаг" на пути к достижению крепкого мирного урегулирования. Продолжение российских ударов по гражданской инфраструктуре Украины, даже при якобы прекращении огня по ударам по энергетической инфраструктуре, нанесет ущерб установлению устойчивого мира в Украине", – оценили в ISW.

Как сообщал OBOZ.UA, экс-заместитель генерального секретаря НАТО Роуз Геттемюллер заявила, что Путин "водит за нос" Трампа относительно завершения войны в Украине. Она подчеркнула, что российский диктатор не собирается подписывать никакие мирные соглашения.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!