Россия наращивает производство артснарядов, используя оборудование из Европы и Тайваня – расследование

Мария Дрофич
War
3 минуты
690
В течение последних двух лет Россия существенно увеличила объемы производства артиллерийских боеприпасов. Несмотря на международные санкции, ключевые предприятия модернизируют, привлекая импортное оборудование из Европы и Тайваня.

Как сообщает Dallas, после возникновения "снарядного голода" в 2023 году Россия начала импортировать боеприпасы из Ирана и Северной Кореи. Однако российские подразделения столкнулись с проблемами качества, совместимости и надежности импортируемых боеприпасов, поэтому потребность в собственном производстве усилилась.

На этом фоне российский военно-промышленный комплекс начал модернизацию и расширение мощностей, привлекая дополнительных работников, технологии и средства. Масштабирование охватило весь производственный цикл, от изготовления пороха и литья корпусов до сборки и высокоточной механической обработки.

Согласно обнародованным данным, в 2024 году российская армия получила 1,428 млн 120-мм минометных выстрелов, а в 2025 году уже 1,961 млн (на 37,3%) больше. Заказы на 152-мм артиллерийские снаряды в 2024 году составляли 1,558 млн единиц, а в 2025 году выросли до 1,717 млн (прирост на 10,2%). Такие показатели свидетельствуют, что страна-агрессор опирается на внутренние производственные ресурсы.

Отдельное внимание в материале уделено "Заводу № 9" в Екатеринбурге, расположенному в промзоне "Уралмаш". Предприятие является ключевым производителем артиллерийских стволов для самоходных гаубиц "Коалиция" и "Мста", пушек для танков Т-90 и Т-14 "Армата", а также модернизированных Т-62 и Т-72. Завод также производит морские реактивные бомбометы РБУ-1000 и РБУ-6000 и является разработчиком гаубицы Д-30.

Несмотря на санкции ЕС, США, Украины, Японии и Швейцарии, предприятие непрерывно модернизируется как минимум с 2016 года. По состоянию на апрель 2025 года подрядчик ЗАО "Зенит-Инвестпром" подготовил и передал обновленную проектную документацию, которая предусматривает реконструкцию шести объектов, в том числе двух механообрабатывающих и гальванического цехов.

Реконструкция здания металлообработки (МСК) имеет целью создание интегрированного комплекса для серийного производства узлов 152-мм системы 2А88 для САУ 2С35 "Коалиция". В рамках проекта предусмотрена механическая обработка, сборка, покраска, консервация, упаковка и отгрузка продукции. В документации также упоминается "Армата", что, по оценке аналитиков, может касаться производства систем управления огнем или стволов, разработанных для этой платформы.

Россия наращивает производство артснарядов, используя оборудование из Европы и Тайваня – расследование
Однако такая модернизация зависит от импортного высокоточного оборудования. Почти все критические производственные процессы опираются на крупногабаритные станки из Тайваня, Италии, Германии и Великобритании. Среди них: фрезерные и токарные обрабатывающие центры, зубофрезерные и шлифовальные станки с числовым программным управлением.

Всего планируется установить не менее 22 крупных промышленных станков. Документы свидетельствуют, что модернизация является частью десятилетнего процесса расширения производства, которое активизировали из-за войны.

Как сообщал OBOZ.UA, Россия в 2023–2024 годах увеличила производство баллистических ракет Искандер-М благодаря импорту комплектующих из Китая. Речь идет о поставках товаров двойного назначения, без которых российская оборонная промышленность не смогла бы нарастить выпуск вооружений в необходимых объемах.

Также напомним, Главное управление разведки Минобороны Украины обнародовало данные о предприятиях, изготавливающих универсальные модули планирования и коррекции (УМПК) для российских авиабомб. Эти модули позволяют превращать неуправляемые бомбы в управляемые КАБы.

