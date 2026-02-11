Россия наращивает производство артснарядов, используя оборудование из Европы и Тайваня – расследование

В течение последних двух лет Россия существенно увеличила объемы производства артиллерийских боеприпасов. Несмотря на международные санкции, ключевые предприятия модернизируют, привлекая импортное оборудование из Европы и Тайваня.

Как сообщает Dallas, после возникновения "снарядного голода" в 2023 году Россия начала импортировать боеприпасы из Ирана и Северной Кореи. Однако российские подразделения столкнулись с проблемами качества, совместимости и надежности импортируемых боеприпасов, поэтому потребность в собственном производстве усилилась.

На этом фоне российский военно-промышленный комплекс начал модернизацию и расширение мощностей, привлекая дополнительных работников, технологии и средства. Масштабирование охватило весь производственный цикл, от изготовления пороха и литья корпусов до сборки и высокоточной механической обработки.

Согласно обнародованным данным, в 2024 году российская армия получила 1,428 млн 120-мм минометных выстрелов, а в 2025 году уже 1,961 млн (на 37,3%) больше. Заказы на 152-мм артиллерийские снаряды в 2024 году составляли 1,558 млн единиц, а в 2025 году выросли до 1,717 млн (прирост на 10,2%). Такие показатели свидетельствуют, что страна-агрессор опирается на внутренние производственные ресурсы.

Отдельное внимание в материале уделено "Заводу № 9" в Екатеринбурге, расположенному в промзоне "Уралмаш". Предприятие является ключевым производителем артиллерийских стволов для самоходных гаубиц "Коалиция" и "Мста", пушек для танков Т-90 и Т-14 "Армата", а также модернизированных Т-62 и Т-72. Завод также производит морские реактивные бомбометы РБУ-1000 и РБУ-6000 и является разработчиком гаубицы Д-30.

Несмотря на санкции ЕС, США, Украины, Японии и Швейцарии, предприятие непрерывно модернизируется как минимум с 2016 года. По состоянию на апрель 2025 года подрядчик ЗАО "Зенит-Инвестпром" подготовил и передал обновленную проектную документацию, которая предусматривает реконструкцию шести объектов, в том числе двух механообрабатывающих и гальванического цехов.

Реконструкция здания металлообработки (МСК) имеет целью создание интегрированного комплекса для серийного производства узлов 152-мм системы 2А88 для САУ 2С35 "Коалиция". В рамках проекта предусмотрена механическая обработка, сборка, покраска, консервация, упаковка и отгрузка продукции. В документации также упоминается "Армата", что, по оценке аналитиков, может касаться производства систем управления огнем или стволов, разработанных для этой платформы.

Однако такая модернизация зависит от импортного высокоточного оборудования. Почти все критические производственные процессы опираются на крупногабаритные станки из Тайваня, Италии, Германии и Великобритании. Среди них: фрезерные и токарные обрабатывающие центры, зубофрезерные и шлифовальные станки с числовым программным управлением.

Всего планируется установить не менее 22 крупных промышленных станков. Документы свидетельствуют, что модернизация является частью десятилетнего процесса расширения производства, которое активизировали из-за войны.

Как сообщал OBOZ.UA, Россия в 2023–2024 годах увеличила производство баллистических ракет Искандер-М благодаря импорту комплектующих из Китая. Речь идет о поставках товаров двойного назначения, без которых российская оборонная промышленность не смогла бы нарастить выпуск вооружений в необходимых объемах.

Также напомним, Главное управление разведки Минобороны Украины обнародовало данные о предприятиях, изготавливающих универсальные модули планирования и коррекции (УМПК) для российских авиабомб. Эти модули позволяют превращать неуправляемые бомбы в управляемые КАБы.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!