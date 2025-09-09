Россия наращивает производство дронов на оптоволокне: в ISW оценили угрозы для Украины

Оккупационная армия РФ в последние месяцы активно использует FPV-дроны с оптоволоконными кабелями для достижения некоторых эффектов воздушного подавления на поле боя в Украине. При этом враг существенно увеличивает производство таких беспилотников.

Каждый месяц россияне производят более 50 тыс. оптоволоконных беспилотников. Об этом говорится в аналитике Института изучения войны.

Ставка на оптоволокно

Аналитики ISW обратили внимание на слова генерального директора Научно-производственного центра "Ушкуйник" Алексея Чадаева, который раскрыл масштабы производства оптоволоконных БПЛА. По его словам, производство FPV-дроны с оптоволоконными кабелями в России удвоилось в 2025 году

В частности, Россия наладила производство в трех неуказанных регионах, с более чем одним заводом в каждом регионе. Распространение использования РФ оптоволоконных беспилотников, которые устойчивы к украинским средствам радиоэлектронной борьбы (РЭБ), дало российским войскам важные преимущества на поле боя.

Эксперты отмечают, что волоконно-оптические беспилотники, применение которых Россия смогла масштабировать в 2025 году благодаря простоте конструкции, позволили российским войскам наносить точечные удары по украинской бронетехнике, наземным линиям связи, переброскам войск и системам РЭБ.

Также в ISW констатировали, что использование Россией волоконно-оптических беспилотников позволило оккупантам повысить эффективность перехвата украинских линий связи в лесных районах, таких как Серебрянское лесничество.

Что предшествовало

На сегодняшний день дроны на оптоволокне активно используются как украинскими, так и российскими войсками на фронте. Эта технология стала ответом на повсеместное использование средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ), которые глушат обычные FPV-дроны. Изначально такие дроны появились у российских военных, став серьезной проблемой для украинских сил. Однако украинские инженеры быстро освоили эту технологию.

Напомним, некоторые виды украинских беспилотников достигли рекордной дальности поражения. В частности, оптоволоконные FPV-дроны могут наносить удары на 40 км и имеют устойчивость к вражескому РЭБ.

Как сообщал OBOZ.UA, Украина первой в мире стала применять на поле боя "рои" беспилотников, которые с помощью искусственного интеллекта могут самостоятельно координировать свои действия, выбирать и обезвреживать цели. Эта инновационная технология является новым этапом развития "дроновой" войны.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!