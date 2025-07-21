Украинские дроны на оптоволокне достигли рекордной дальности поражения: Федоров рассказал о преимуществах

Некоторые виды украинских беспилотников достигли рекордной дальности поражения. В частности, оптоволоконные FPV-дроны могут наносить удары на 40 км и имеют устойчивость к вражескому РЭБ.

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Об этом сообщил первый вице-премьер-министр Украины – министр цифровой трансформации Михаил Федоров. Чиновник отметил, что это результат системной работы: обратная связь от военных, уникальные технологические решения от разработчиков, координация и поддержка от Brave1.

"Удары на 40+ км и устойчивость к вражескому РЭБу — развиваем дроны на оптоволокне. Три месяца назад мы тестировали дроны на оптоволокне с дальностью до 20 км. Сегодня это уже решения, способные поражать вражеские цели на расстоянии более чем 40 км", – написал Федоров.

Он также добавил, что оптоволоконные FPV-дроны дают преимущество там, где обычные решения уже не работают. В условиях радиоэлектронной борьбы они остаются на связи, ведь сигнал передается через кабель, который невозможно заглушить или перехватить. Это означает стабильное управление, четкое видео и точные удары по врагу.

"Поражение на глубине 40+ км становятся новой нормой для дронов на оптоволокне. Развиваем технологию, которая прицельно и безошибочно уничтожает врага", – резюмировал эту новацию Федоров.

Справка

Дроны на оптоволокне – это инновационные беспилотные летающие аппараты, которые для управления и передачи видеосигнала используют не классические радиоволны, а оптический кабель.

Это целая система, которая состоит из дрона, который подбирается под нужды пользователя, размеры, вес катушки и станции управления дронами (дрон оптоволокно модуль), которую нужно покупать отдельно, ведь она многоразового использования.

FPV-дроны на оптоволокне вместо традиционных радиоволн используют световой сигнал, который передается по тонкому оптоволоконному кабелю. Это делает их невидимыми для блокировки сигналов РЭБ, которые предназначены для перехвата и блокировки радиосигналов.

Недавно бойцы Сил беспилотных систем ВСУ уничтожили экспериментальный российский комплекс радиоэлектронной борьбы "КОП-2" – так называемый "комплекс обнаружения и подавления" второй модификации. Для поражения этой цели понадобилось всего два дрона.

Как сообщал OBOZ.UA, недавно спецназовцы Главного управления разведки Минобороны Украины, а именно бойцы подразделения Легион "Свобода России" нанесли врагу потери в его глубоком тылу в Запорожье. Было ликвидировано сразу трех кадыровцев, а также получена важная информация.

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