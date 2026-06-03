Россия наращивает производство дронов рекордными темпами: в Bloomberg раскрыли подробности

Видео дня

Россия существенно увеличила производство дронов, которые стали ключевым элементом современной войны против Украины. В апреле выпуск авиационной продукции, включая БПЛА, вырос более чем вдвое по сравнению с прошлым годом.

Именно беспилотники сейчас формируют основу тактических и ударных операций на фронте. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Рост производства в российском авиационном секторе в апреле составил около 117% в годовом измерении. Это значительно превышает средние темпы роста оборонной промышленности в целом, которые остаются существенно ниже из-за ограничения ресурсов и экономического давления.

Дроны стали более эффективной и дешевой альтернативой тяжелой технике, которая сталкивается с ограничениями на поле боя. В РФ делают ставку на массовое производство FPV-дронов, которые могут быстро масштабироваться и применяются как для разведки, так и для ударных задач.

В то же время традиционные виды вооружений, в частности бронетехника и авиация, демонстрируют замедление темпов производства из-за дефицита рабочей силы, финансовых ограничений и санкционного давления. Это заставляет Москву переориентироваться на более дешевые и масштабируемые технологии ведения войны, прежде всего беспилотные системы.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что украинские дальнобойные беспилотники демонстрируют стабильно высокую эффективность ударов по критическим объектам на территории России. Они сосредотачиваются на целях нефтяной инфраструктуры и оборонной промышленности, нанося системное экономическое и военное давление.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!