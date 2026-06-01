Цифры говорят сами за себя: какова эффективность украинских дальнобойных БПЛА

Украинские дальнобойные беспилотники демонстрируют стабильно высокую эффективность ударов по критическим объектам на территории России. Они сосредотачиваются на целях нефтяной инфраструктуры и оборонной промышленности, нанося системное экономическое и военное давление.

В то же время их результативность существенно превышает показатели российских ударных дронов. Об этом пишут украинские медиа.

Украинские дальнобойные БПЛА активно поражают объекты, связанные с переработкой, хранением, транспортировкой и экспортом российской нефти. Также под ударами оказываются предприятия, производящие высокоточное вооружение и взрывчатые вещества.

Таким образом Силы обороны Украины оказывают одновременное давление как на ключевой источник доходов Кремля, так и на способность российского военно-промышленного комплекса.

За последний год, по данным источников, Украина существенно нарастила не только количество средств поражения, но и их эффективность.

Отмечается, что страна приближается к паритету с Россией по количеству примененных дальнобойных БПЛА. Отдельно фиксируется увеличение использования реактивных дронов в залпах, а также наращивание боевых частей беспилотников.

Также Украина, подобно России, начала применять дроны-имитаторы и приманки с минимальной боевой нагрузкой.

Их задача – перегрузка и истощение систем противовоздушной обороны противника, что повышает шансы основных ударных аппаратов достигать целей.

Российские источники в открытых сообщениях отмечают, что почти ежедневно фиксируются массированные налеты беспилотников на территорию РФ. Это свидетельствует о системном характере таких операций и росте их интенсивности.

По приведенным оценкам, украинские дальнобойные беспилотники поражают определенные цели более чем в 10–12% случаев. В то же время российские ударные дроны типа "Шахед", которые не были сбиты, достигают своих целей только в 3–5% случаев. Таким образом разница в эффективности составляет более чем вдвое в пользу украинских средств поражения.

Как сообщал OBOZ.UA, Силы беспилотных систем ВСУ продолжают атаковать объекты врага на его территории. В мае 2026 года в России пылали установки первичной переработки нефти и газа, а также резервуары. Более половины из списка остановлены или прекращали свою работу в течение месяца.

Ранее сообщалось, что в ночь на 31 мая подразделения Сил обороны Украины нанесли новую серию ударов по нефтяной инфраструктуре страны-агрессора России. Одной из целей украинских войск стала линейная производственно-диспетчерская станция "Лазарево" в Кировской области.

Напомним, в российском Саратове 31 мая раздавались взрывы. Город атаковали дроны, вспыхнул пожар в районе местного НПЗ. Поражение зафиксировано сразу в нескольких местах завода.

Также этой ночью украинские дроны атаковали нефтебазу в Матвеевом Кургане. Пожар, вспыхнувший на предприятии, был виден издалека.

По данным Reuters, производство дизельного топлива в России в мае сократилось еще на 10% после атак украинских дронов.

