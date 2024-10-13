"Россия наращивает союзничество с КНДР, фронт нуждается в большей поддержке": Зеленский рассказал о жестких действиях врага и новых договоренностях

У партнеров есть абсолютно реалистические возможности усилить украинскую оборону. И это особенно нужно сейчас, чтобы не дать возможности России и ее сообщникам, в частности КНДР, адаптироваться к нашим возможностям.

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Об этом заявил глава Украинского государства Владимир Зеленский в вечернем обращении к гражданам 13 октября. Видео опубликовал YouTube-канал Офиса президента.

Зеленский рассказал, что Киев готовится к новым переговорам, которые пройдут на этой неделе. "Мы продолжим представлять нашим европейским партнерам нашу стратегию принуждения России к миру", – уточнил он.

Продолжается работа над деталями, есть еще определенные дополнительные вопросы, которые нужно согласовать с другими странами. Но у партнеров есть "весь необходимый потенциал".

"И именно сейчас нужно действовать, чтобы не дать России и ее сообщникам адаптироваться к нашим возможностям. Мы видим, что наращивается союзничество между Россией и такими режимами, как в Северной Корее. Это уже не просто о передаче оружия. Это фактически о передаче людей из Северной Корее к военным силам оккупанта Очевидно, что в таких условиях наши отношения с партнерами нуждаются в развитии. Фронт нуждается в большей поддержке", – подчеркнул лидер государства.

"Настоящий мир может быть достигнут только благодаря силе, и вся следующая неделя будет посвящена работе с нашими партнерами – ради такой силы, ради настоящего мира", – добавил он.

Президент напомнил, что наши воины и весь народ доказали, что Украина способна достичь даже того, что кому-то казалось невозможным.

"Мы уже неоднократно меняли курс этой войны, к лучшему меняли. Украинцы умеют сражаться и умеют выбивать будущее для своего государства, своего народа, для всех нас. Это должны сделать и сейчас. Я горжусь нашими людьми. И наши люди заслуживают достаточной помощи и на справедливый мир", – заявил он.

Зеленский поблагодарил наших воинов, которые за эту неделю лучше всего проявили себя:

– Покровское направление: 38 отдельная бригада морской пехоты;

– Кураховское направление: 79 бригада ДШУ;

– Времевское направление: 425 отдельный штурмовой батальон;

– Приднепровское направление: 35 отдельная бригада морпехов;

– Ореховское направление: 65 и 118 отдельных механизированные бригады, 128 отдельная горно-штурмовая бригада.

Также слова благодарности получили защитники-пограничники:

– Луганский пограничный отряд (бригада "Помста"): солдат Виталий Багинский, младший сержант Александр Балуев, штаб-сержант Александр Олифиренко, капитан Виталий Кобаль;

– бригада "Гарт", которая воюет на Харьковщине: солдаты Андрей Демидов и Александр Борисенко;

– Харьковский пограничный отряд: главный сержант Александр Василец и старший сержант Владислав Кузниченко;

– Сумской пограничный отряд: старший сержант Николай Трохименко и майор Игорь Краплич;

– все воины подразделения "ДОЗОР" Государственной пограничной службы Украины.

Как писал OBOZ.UA, в сводке ГШ ВСУ сообщается, что ситуация на линии фронта остается напряженной, воины Сил обороны активно противодействуют врагу, нанося ему потери в живой силе и технике. 13 сентября (по состоянию на 16:00) произошло 80 боевых столкновений.

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