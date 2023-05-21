Россия нарастила присутствие ракетоносителей в Черном море: пытается держать напряжение

Оккупационная армия РФ увеличила наличие ракетоносителей в Черном море и активизирует использование разведывательных дронов. Таким образом, государство-террорист повышает риск ракетных атак на Украину из-за саммита G7.

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Об этом рассказала спикер Объединенного координационного прессцентра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телемарафона "Единые новости". Также она рассказала, что захватчики проводят разведку, чтобы установить местонахождение украинских систем противовоздушной обороны и других объектов, которые могут стать целями вражеских атак.

"Вчера вечером (20 мая. – Ред.) враг нарастил присутствие ракетоносителей в Черном море. Стало 2 подлодки, две ракетоносители – это 8 ракет типа "Калибр" – заявила Гуменюк.

Таким образом, враг еще раз во время исторически важных для мира и Украины событий пытается наращивать напряжение или активизировать боевые действия. Вполне вероятно применение Россией ракетной атаки, как реакция на давление мирового сообщества на страну-агрессорку.

"Мы обращаем внимание всех – быть очень внимательными к сигналам воздушной тревоги и следить за активностью вражеской авиации" – подчеркнула спикер.

По словам Гуменюк, в течение ночи 21 мая стали более активными вражеские дроны, как разведывательные, так и ударные. Так, за последние сутки в зоне ответственности сил юга было уничтожено 5 дронов, из которых 2 были разведывательными.

Гуменюк подчеркнула, что враг активно занимается сбором информации, и такая практика стала характерной для российских сил после оглашения Украиной готовности к контрнаступлению.

Ранее сообщалось, что Россия изменила тактику ракетных ударов по Украине, использовав дешевые беспилотники. Как говорится, с начала мая Россия возобновила частые ракетные удары по территории Украины. Их ключевая цель – истощение украинской системы противовоздушной обороны.

Напомним, что ВСУ поразили крылатой ракетой Storm Shadow передовой командный пункт российской армии на территории мариупольского аэропорта. В сети появились спутниковые снимки, показывающие последствия "хлопка".