Россия наступает на Часов Яр тактикой двойного удара - Bild

Российские войска при наступлении на город Времен Яр в Донецкой области используют тактику двойного удара. Эта схема уже была применена в боях за города Авдеевку, Бахмут и Новомихайловку.

Об этом пишет эксперт немецкого издания Bild Юлиан Репке. Репке проанализировал маневры российских вооруженных сил под Временным Яром за последние 10 дней, которые были запечатлены на картах из открытых источников.

По словам эксперта, Россия уже использовала подобную тактику при захвате украинских территорий.

Эта стратегия состоит в обходе позиций противника с флангов и одновременном прямом фронтальном ударе.

"В битве при Временах Яр российские войска вторжения пытаются реализовать свою успешную (Авдеевка, Бахмут, Новомихайловка и т.п.) тактику двойного удара: клещи с севера и юга плюс прямой штурм города с востока", - пояснил эксперт.

Напомним, под Временным Яром в Донецкой области российские самолеты-штурмовики накрыли огнем свою пехоту. Пилоты могли получить такой приказ, ведь сегодня в войсках РФ все активнее используются заградительные отряды, которые не позволяют оккупантам сбежать с поля боя.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее спикер группировки войск "Хортица" Андрей Задубинный рассказал, что ситуация в городе Часов Яр чрезвычайно тяжелая, но "оккупантов там нет".

4 апреля начальник Часовоярской МВА Сергей Чаус сообщил, что враг усилил наступление в направлении города. По его словам, ситуация там, по всей вероятности, самая сложная за все время полномасштабной войны.

В конце марта соучредитель проекта DeepState, аналитик Роман Погорелый в эксклюзивном интервью OBOZ.UA рассказал, что оккупанты зашли на окраине Временного Яра и заняли там высоту, чего нельзя было допускать.

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