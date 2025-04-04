'Россия не хочет прекращения огня, и весь мир это видит': Зеленский отреагировал на ракетный обстрел Кривого Рога, вследствие которого погибли 6 детей. Фото

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на подлый ракетный удар россиян по Кривому Рогу, вследствие которого погибли уже 14 человек, 6 из которых это дети. Россия продолжает каждый день атаковать украинские города и села, убивая гражданских, потому что она не хочет прекращения огня.

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Это видят не только в Украине, но и во всем мире. Об этом Зеленский написал в своем Telegram-канале и показал последствия удара оккупантов.

"Каждая ракета, каждый ударный дрон доказывают, что Россия хочет только войны. И только от давления мира на Россию, от всех усилий для укрепления Украины, нашей ПВО, наших сил – только от этого зависит, когда война закончится", – подчеркнул он.

Глава государства добавил, что Америка, Европа и все остальные в мире имеют достаточную способность, чтобы заставить Россию отказаться от террора и войны. Это нужно сделать, чтобы обеспечить мир.

Зеленский отметил, что российская ракета прилетела прямо по улице, по территории с жилыми домами. Предварительно, это был удар баллистикой.

"Спасательная операция продолжается. Повреждены по меньшей мере 5 домов", – сообщил президент.

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Как сообщал OBOZ.UA, войска РФ ударили по Кривому Рогу вечером 4 апреля. Захватчики попали баллистической ракетой в центр жилого микрорайона, известно о 14 погибших, среди которых много детей. Десятки людей получили ранения.

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