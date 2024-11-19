Россия не могла бы продолжать обстрелы Украины без молчаливого согласия мира, – Гончаренко

Страна-агрессор Россия продолжает наносить неизбирательные удары по украинским городам и селам, убивая мирных жителей – очередная такая трагедия произошла в Сумах, а на следующий день в Одессе. Захватчики не могли бы продолжать устраивать эти обстрелы, если бы в ответ на них не получали молчания влиятельных стран мира.

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Сейчас же РФ несмотря на все свои преступления получает молчаливую, но очень действенную поддержку Китая, продолжает торговать с Индией, на ее территории проводят саммит БРИКС, также в Россию недавно приезжал генсек ООН – он встречался с диктатором Путиным. Об этом в выпуске OBOZ.Talk сказал народный депутат Алексей Гончаренко.

"Это очень нечестно, это очень несправедливо. Но это то, что есть. И нам, мы уже, к сожалению, в Украине взрослые для того, чтобы понять, что мир не такой, каким он пытается себя показать. Мир жесткий, брутальный, циничный. И в этом мире нужно быть сильными, чтобы выжить", – отметил он.

Комментируя последние российские обстрелы, нардеп отметил, что вариантов того, какие цели преследует РФ, несколько. Возможно, это просто террор гражданского населения, или же на самом деле агрессор целился во что-то другое, однако промахнулся.

"Здесь, знаете, размышлять об этом нет смысла. Начавшая агрессию страна, страна, начавшая это уничтожение, совершившая самое главное преступление – преступление агрессии, она уже пересекла все границы. Все, что дальше, это просто последствия", – сказал Гончаренко.

Лучшим ответом на эти обстрелы было бы уничтожение военных объектов противника, с которых совершались атаки.

"Сможем ли мы это сделать, зависит от того оружия, которое у нас есть, разрешений и другого. Конечно, мы должны максимально привлечь внимание мира. Конечно, здесь все то же делать, что мы и так делаем. Но, повторюсь, мир жесток, поэтому только силой. Только силой их нужно ставить на место", – добавил нардеп.

"Должны понять в мире, что мира любого, на любых условиях, но может только тогда достичь, когда Путин будет понимать, что он не может вести войну, и что его силой остановили или остановят, все остальное с ним абсолютно не работает. Поэтому только сила, только оружие, это единственное, что его может остановить", – резюмировал он.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Утром 17 ноября страна-агрессор Россия осуществила массированные пуски ракет по Украине со стратегических бомбардировщиков и кораблей в Черном море, атаковал враг также дронами-камикадзе. Под ударом оказалась энергетика, есть пострадавшие и погибшие.

– Оккупационные российские войска вечером в воскресенье, 17 ноября, баллистикой ударили по многоэтажке в Сумах. Жилой дом получил значительные повреждения, там погибли 12 человек, среди которых девятилетний мальчик и 14-летняя девочка.

– Днем 18 ноября россияне нанесли удар баллистическими ракетами по гражданской инфраструктуре Одессы. В городе повреждены жилые дома, известно о десяти погибших, среди которых медики, полицейские и мирные жители. Еще 55 человек получили ранения.

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