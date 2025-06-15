Россия не откажется от планов по захвату Одессы: способен ли сейчас на это враг и чем ему грозят два варианта развития событий

Президент Украины Владимир Зеленский, находясь на саммите "Украина – Юго-Восточная Европа" сообщил, что Россия планирует захватить Одессу и выйти на границы с Молдовой и Румынией. Это заявление вызвало острую реакцию у крайне эмоциональных граждан, а потому, думаю, следует разобраться в сути вопроса – особенно касательно возможностей российских оккупационных войск действовать по озвученному президентом сценарию.

Видео дня

Подробнее об этом – в материале совместного проекта OBOZ.UA и группы "Информационное сопротивление".

Прежде всего хочу отметить, что Россия всегда ставила, ставит и будет ставить перед собой целью захват Одессы для выхода на Молдову и полного контроля Черного моря. Поэтому президент озвучил планы, которые РФ всегда будет вынашивать, но сможет ли реализовать – это уже другой вопрос.

Кроме того, не забываем, что это заявление прозвучало на международной площадке, где важно озвучивать исходящие от России угрозы для Европы, продолжающей оставаться в спячке. Ну а понимание угроз для среднестатистического европейца приходит лишь посредством экстраполяции.

Но это что касается дипломатической работы, а что же с возможностями российских оккупационных войск провести сейчас такую операцию?

Потенциал РОВ по оккупации Одессы с моря

В начале полномасштабного вторжения РФ, в 2022 году, российские оккупанты планировали захватить Одессу путем высадки десанта морской пехоты. На тот момент у Черноморского флота РФ была возможность провести единовременное десантирование до 4,5 тысячи морпехов. Но этот план сорвала как береговая оборона Одессы, так и отсутствие у врага достоверной развединформации о боеспособности украинского противокорабельного комплекса "Нептун".

Ведь в случае нанесения им удара по российским большим десантным кораблям, те бы оказались на дне Черного моря вместе с тысячами морпехов, а такой провал в самом начале войны РОВ позволить себе не могли. И не зря опасались, ведь некоторое время спустя именно "Нептун" и потопил ракетный крейсер "Москва".

В настоящее время на дежурстве в Одесской области стоят не только ПКРК "Нептун", но и Harpoon, что значительно расширило наши оборонные возможности.

Но помимо сухопутных противокорабельных комплексов, есть еще и безэкипажные катера, под бдительным присмотром которых находится Черное море и которые превратились за эти годы в сущий кошмар для Черноморской флотилии. Да, я не ошибся, именно флотилии, ведь в нынешнем составе флотом это уже не назвать, и все благодаря системным ударам БЭКов.

Из этого можно сделать вывод, что возможности высадки десанта и захвата Одессы и области с моря у России на сегодняшний день отсутствуют. А что насчет сухопутной операции?

Сухопутный прорыв на Одессу

В настоящее время ближайшей к Одессе сухопутной группировкой российских оккупационных войск является ГВ "Днепр" на левом берегу Херсонской области. В ее составе примерно 125 тысяч оккупантов. Периодически они пытаются небольшими группами высаживаться на правый берег, ведут постоянные бои за херсонские острова, но при этом не достигли успехов.

Важно понимать и то, что эти 125 тыс. л/с распределены по левому берегу Днепра, также часть находится во временно оккупированной Запорожской области, а не сконцентрированы на одном только участке.

Во временно оккупированном Крыму размещается группа войск "Оборона Крыма" численностью около 12 тысяч личного состава – она предназначена для контроля полуострова.

Для сравнения: в Авдеевской наступательной операции, начавшейся в октябре 2023 года, РОВ задействовали до 100 тысяч л/с. И по состоянию на сейчас эта операция, перешедшая в Покровскую, имеет результатом продвижение к Покровску на 45 километров, на Новопавловку – на 65 км.

В случае сухопутной операции с целью захвата Одессы российским оккупантам необходимо будет форсировать Днепр, захватить правобережную Херсонщину и Херсон, Николаевскую область и Николаев, зайти в Одесскую... Форсировать реки и лиманы. И все это, только если говорить о движение вдоль трасс протяженностью более 180 километров.

У российской армии, которая уже более полутора лет пытается оккупировать Часов Яр, год разбивает лоб о Торецкую агломерацию и до сих пор не начала бои за Покровск, при этом пересела с танков и ББМ на мотоциклы, "Жигули" и "Нивы", есть потенциал совершить рывок на Одессу?

Более того, если рассматривать детальнее положение РОВ на юге Украины, то в Херсонской и Запорожской областях они наиболее уязвимы в вопросах материально-технического обеспечения и контроля территорий. Слишком большие площади оккупированы как для группировки в 125 тысяч тел, да еще и с весьма некомфортной логистикой.

Выводы

Аппетиты по Одессе Россия никогда не утолит, но хотеть – это одно, а быть в состоянии, мочь – совсем другое. Тем не менее важно, чтобы в Европе понимали: если они не хотят РФ у своих юго-восточных границ, то поддержка Украины должна осуществляться в необходимом объеме.

Неспособная захватить Одессу Россия регулярно терроризирует ее системными налетами дронов-камикадзе. Одессе нужно больше ПВО, о чем неоднократно писалось и говорилось.

И то, что удалось отстоять в 2022 году, не означает, что война закончилась и враг повержен. Каждый тыловой город Украины сейчас в зоне опасности, и это регулярное напоминание нужно в первую очередь нашим европейским партнерам.