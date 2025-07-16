Россия обменивает своих военнопленных и отправляет их обратно на фронт: в сети раскрыли подробности

Российские военные, которые попали в плен и были обменены, вместо обещанной "реабилитации" получают новую повестку на войну. Они почти сразу снова попадают в подразделения, которые участвуют в штурмах на передовой, часто без отдыха, права выбора или даже встречи с родными.

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Проект "Хочу жить" опубликовал список погибших и пропавших без вести российских военнопленных после обмена. Экспертам удалось установить как минимум 133 российских военнопленных, которые после обмена или снова пропали без вести, или погибли, или оказались за решеткой, как Павел Гугуев.

"Этот список, безусловно, неполный – речь идет только о случаях, которые удалось подтвердить собственными силами", – отметили они.

После каждого обмена российское Минобороны публикует одинаковые заявления: мол, "освобожденным угрожала смертельная опасность", и теперь они якобы пройдут реабилитацию. На самом же деле — как только пленный пересекает российскую границу, его снова одевают в форму и везут на базу 27-й мотострелковой бригады в Мосрентгене под Москвой.

Там их ждут не врачи, а ФСБшники: допросы, полная изоляция, запрет на связь с семьей. Затем – интервью для росТВ, где из них выжимают истории об "ужасе украинского плена". А дальше – обратно в воинскую часть, где вместо реабилитации – приказ отправляться в зону боевых действий.

Уже находясь в части, военнопленный может подать рапорт на отпуск своему командиру, однако получить 1-2 недели отдыха удается далеко не всем. Большинство практически сразу отправляют на штурмы.

История 24-летнего Даниила Сотникова – лишь одна из многих. Его обменяли 6 мая 2025 года, но уже 3 июня он исчез. Вероятно –погиб. Ханов Радмир Мансурович, оккупант из 110-й отдельной мотострелковой бригады, был обменен в конце января 2024 года. Через два месяца – в апреле – его уже похоронили в Свердловской области.

Еще один случай – Сергей Лазарев, 47-летний тракторист, был мобилизован и попал в плен. Его дочь через проект "Хочу найти" добилась обмена зимой 2024-го. Но уже через год – он погиб.

Вуколов Вадим, зек с наколками и свастикой, пробыл в плену три месяца, был обменян 15 апреля 2023 года, и погиб через месяц после обмена. таких, как он, обменивают первыми — как "расходный материал", без шансов на отпуск или защиту.

"Круг замкнулся. Российская система продолжает использовать своих солдат как исчерпывающий ресурс: вчера – на передовой, сегодня – в плену, завтра – снова на фронте. Для российских военнопленных обмен — это не возвращение к свободе, а транзитный коридор обратно на фронт, путь к очередному мясному штурму и смерти", – отметили в проекте.

Однако у оккупантов есть шанс выжить. Они могут сдаться в плен. Украинская сторона гарантирует пленным жизнь, медицинскую помощь и возможность не возвращаться в мясорубку.

Как сдаться в плен и сохранить жизнь:

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Напомним, украинские военные продолжают пополнять обменный фонд россиянами. Один из пленных оккупантов Дмитрий Перервин рассказал о жестокой реальности в армии РФ.

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