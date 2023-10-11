Россия отправляет на войну против Украины непригодных солдат: разведка Британии рассказала о проблемах в армии Путина

Россия отправляет на фронт воевать против Украины непригодных к войне военных, из-за чего ее боевая эффективность остается низкой. В частности, армия РФ столкнулась с кризисом психического здоровья, на что уже обращали внимание российские командиры.

Об этом говорится в сводке военной разведки Великобритании, обнародованной утром 11 октября. Там отметили, что еще почти год назад, в декабре 2022 года психологи в РФ выявили около 100 тысяч военнослужащих, страдающих посттравматическим стрессовым расстройством (ПТСР).

Это число сейчас, очевидно, выше, поскольку оккупанты не могут обеспечить достаточную ротацию и восстановление сил после участия в боях, говорится в сводке.

На эту проблему уже обращали внимание несколько российских командиров, в том числе бывший генерал-майор 58-й общевойсковой армии Иван Попов, отстраненный от командования в июле 2023 года, напомнили в британской разведке.

Так, есть дополнительные данные о том, что врачи в РФ отправляют на фронт непригодных к войне военнослужащих.

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"Апелляционных исков против российских военно-медицинских комиссий в 2023 году больше, чем в 2022 году, при этом многие дела отклонены или иски оставлены без удовлетворения. Из-за отсутствия заботы о психическом здоровье и боевой готовности своих солдат боевая эффективность России продолжает оставаться на неоптимальном уровне", – заявили в разведке Британии.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Ранее министр обороны РФ Шойгу заявил, что оккупанты собрали еще девять резервных полков для войны против Украины, которые в настоящее время проходят подготовку.

– Кремль планирует мобилизовать еще 130 тысяч человек, в том числе, и на временно оккупированных территориях, процесс курирует лично Дмитрий Медведев, рассказали в ЦНС.

– Как рассказал генерал армии Николай Маломуж в интервью OBOZREVATEL, осенний призыв в РФ, стартовавший 1 октября, не приведет к существенному усилению врага. Частично помочь врагу в выполнении тяжелых боевых задач могут остатки ЧВК "Вагнер", но и здесь есть ряд нюансов.

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