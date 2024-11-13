Россия перебрасывает резервы: в ISW оценили, какие силы Кремль задействовал на Курщине. Карта

На Курщине Россия сосредоточила группировку войск численностью около 50 тысяч, до пятой части из них составляют военные из Северной Кореи. Перед группировкой поставлена задача вытеснить украинские войска из Курской области до конца января 2025 года.

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Несмотря на то, что Россия не проводила массовой переброски войск с фронта в Украине, как ожидалось, она вынуждена бросать на Курщину резервы, чтобы компенсировать значительные потери личного состава. Об этом идет речь в новом материале американского Института изучения войны (ISW).

В течение нескольких месяцев после начала украинской операции в Курской области РФ Россия накапливала силы для дальнейшего контрнаступления с целью вытеснить Силы обороны со своей территории. По последним данным, появившимся как в украинских, так и в западных СМИ, в настоящее время в этой российской области сконцентрировано около 50 тысяч военнослужащих. Около 8-10 тысяч из них – это солдаты из Северной Кореи.

Перед группировкой Кремль поставил задачу вытеснить украинские войска с российской территории до конца января 2025 года, сейчас идет подготовка соответствующей операции.

При этом выглядит так, что для формирования этой группировки Россия не перебрасывала силы с востока Украины.

Именно такая численность, до 50 тысяч российских военнослужащих, фигурировала в заявления украинских источников о российской группировке в Курской области еще в сентябре-октябре. До 35 тысяч из них составили оккупанты из Северной группировки войск, ранее действовавшие в Курской, Брянской, Белгородской области РФ, а также на севере Харьковщины – до начала операции Украины на Курщине в августе.

Американская разведка считает, что в Курской области развернуто около 8 тысяч северокорейских военных, такие данные 31 октября озвучил глава Пентагона Ллойд Остин.

В ВСУ 11 ноября заявили о переброске Россией на Курщину части личного состава из западной части Запорожской области: речь идет о подразделениях 104-го полка 76-й дивизии воздушно-десантных войск и нескольких батальонах 177-го полка морской пехоты Каспийской флотилии. Однако, отметили в ISW, аналитики пока не нашли подтверждений таких перемещений, а по состоянию на середину октября фиксировалось присутствие 177 полка морской пехоты РФ вблизи Часова Яра в Донецкой области.

"11 ноября спикер Северного оперативного командования ВСУ полковник Вадим Мысник сообщил, что российские военные часто перебрасывают новые резервы в Курскую область из-за значительных потерь личного состава и техники. Эти резервы, вероятно, предназначены для компенсации потерь личного состава, а не для существенного усиления существующей российской группировки сил в этом районе", – отметили в ISW.

Напомним, ранее в ISW рассказали, что войска РФ продвинулись в направлении Курахово и продолжают атаки.

Это продвижение в перспективе может помочь россиянам заставить украинские силы оставить позиции к северу и юго-востоку от Угледара и оказать давление на Силы обороны в Курахово с юга.