Войска РФ продвинулись в направлении Курахово и продолжают атаки: анализ ISW

Российские войска недавно продвинулись в Курахово Донецкой области и к югу от города. На днях они провели два механизированных штурма, позволивших им достичь определенных успехов на этом направлении.

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Это продвижение в перспективе может помочь россиянам заставить украинские силы оставить позиции к северу и юго-востоку от Угледара и оказать давление на Силы обороны в Курахово с юга. О ситуации рассказали в Институте ведения войны (ISW).

Россияне на днях провели два механизированных штурма, в черте города Курахово и в районе населенного пункта Дальнее к югу от него.

Так, в Курахово, как свидетельствуют геолокационные кадры от 12 ноября, оккупационным войскам удалось продвинуться вдоль Запорожской улицы в северо-восточной части города. Там россияне атаковали 12 единиц бронетехники и заплатили за продвижение значительную цену: украинские воины уничтожили три танка и шесть БМП оккупантов.

Параллельно с этим штурмом три российских штурмовых группы пытались форсировать реку Волчью к северу от Курахово, однако эти попытки оказались безуспешными.

А за день до того, 11 ноября, в сети появились геолокационные кадры, подтверждающие продвижение оккупантов в селе Дальнее (его штурмовали по меньшей мере девять российских бронемашин), а также к северо-востоку от этого населенного пункта и в полях на востоке и к юго-востоку от деревни. В том штурме войска РФ потеряли два танка и шесть бронемашин.

В наступлении на Дальнее, по данным военного обозревателя Константина Машовца, были задействованы передовые части 20-й мотострелковой дивизии РФ.

Кроме того, 12 ноября россияне на Кураховском направлении проводили механизированный штурм в районе Катериновки и Антоновки (к северо-востоку от Угледара и к югу от Курахово вдоль трассы Н15 Донецк-Запорожье): там они стремятся выровнять линию фронта.

"Российское продвижение вблизи Дальнего, вероятно, направлено на обход ряда населенных пунктов к северу от Угледара вдоль трассы Н15, что могло стать серьезным вызовом для наступающих российских войск. ISW продолжает оценивать, что дальнейшее продвижение россиян в Дальнем и западнее населенного пункта может заставить украинские силы отойти с позиций на север и северо-восток от Угледара, позволяя российским силам продвигаться вдоль трассы Н15 относительно бесперебойно и оказывать давление на украинские позиции в Курахово с юга", – объяснили замысел врага в ISW.

Кроме того, 12 ноября россияне атаковали на других участках на Кураховском и Угледарском направлениях. Российские пропагандисты заявляли о якобы продвижении оккупантов в районе Вознесенки к северу от Курахово, однако никаких доказательств не предоставили.

Также россияне 11-12 ноября пытались наступать под самим Курахово, к северо-востоку от города – возле Новодмитровки, Солнцовки, Зари; на север – возле Новоселидовки, Вознесенки, Кременной Балки; восточнее города – у Максимиляновки; к югу от Курахово – у Дальнего.

Атаковали оккупанты также северо-восточнее Угледара возле Ильинки, Антоновки, Катериновки; и к северо-западу от города – у Трудового.

И, как отмечают российские источники, ухудшение погодных условий "существенно не влияет на темпы продвижения" оккупационных войск на Кураховском направлении.

Напомним, ранее в ISW рассказывали, что российские войска используют захват Угледара для достижения тактических успехов к югу от Курахово. Российские наступательные операции в этом районе преследуют цель выравнивания линии фронта и ликвидацию украинского выступа на западе Донецкой области.