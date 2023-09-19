Россия перебросила в Крым военных из Кабардино-Балкарской республики – Генштаб

Государство-террорист Россия продолжает перебрасывать на временно оккупированные территории Украины военнослужащих. Прибытие около 100 захватчиков было зафиксировано в городе Джанкой Автономной Республики Крым.

Агрессор перебросил на полуостров солдат срочной службы из Кабардино-Балкарской республики РФ. Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ на утро 19 сентября.

Около 100 российских оккупантов из Кабардино-Балкарской республики прибыли в Крым 15 сентября. Захватчики разместились на военном аэродроме в Джанкое.

Кремль рассчитывает с помощью срочников усилить охрану и оборону важного военного объекта.

"Кремль продолжает отправлять военнослужащих из территориальных субъектов российской федерации в временно оккупированные территории нашего государства. Так, 15 сентября этого года во временно оккупированный город Джанкой АР Крым, на местный военный аэродром, прибыло около 100 военнослужащих срочной службы из Кабардино-Балкарской республики российской федерации для усиления охраны и обороны указанного объекта", – говорится в сообщении.

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Напомним, начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов заявил, что Вооруженные силы Украины могут успеть прервать сухопутное сообщение РФ с аннексированным Крымом до наступления зимы. Тем временем, российские оккупанты в панике активировали свои резервные силы.

Ранее Силы обороны Украины уничтожили нефтебазу и вражеские склады во временно оккупированном Крыму. Удары нанесены по военным целям в районе Октябрьского Красногвардейского района.

Как сообщал OBOZREVATEL, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что украинские войска продолжат уничтожать вражеские объекты во временно оккупированном Крыму. По его словам, ВСУ будут наносить удары, пока враг не покинет украинский полуостров.

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