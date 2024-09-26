Россия подняла в воздух группу стратегических бомбардировщиков Ту-22М3: возможны пуски сверхзвуковых ракет Х-22

Вечером, 26 сентября, Россия подняла в воздух группу стратегических бомбардировщиков Ту-22М3, являющихся носителями крылатых ракет. Самолеты направлялись в сторону пусковых рубежей.

Видео дня

Об этом сообщили на официальном Telegram-канале Воздушных сил Вооруженных сил Украины. Военные предупредили, что оккупанты могут запустить по украинским городам ракеты Х-22.

"Два борта Ту-22м3 в воздухе. Существует угроза пусков ракет Х-22!" – говорится в сообщении.

С какого именно аэродрома слетела авиация, пока неизвестно.

Но в ПС ВСУ позже добавили, что есть ракетная опасность для Одесской Винницкой и Черкасской областей в связи с Ту-22м3 в акватории Черного моря.

По состоянию на 22.10 зафиксированы пуски ракет с южного направления.

"Оставайтесь в укрытиях!", – предупредили в ВС ВСУ.

Справка

Ту-22М3 – это модернизированная Россией версия советского самолета Ту-22М. Дальний сверхзвуковой бомбардировщик-ракетоносец с изменяющейся геометрией крыльев предназначен для поражения морских и наземных целей с помощью крылатых ракет, включая ядерные боеголовки и авиабомбами.

Основное вооружение – противокорабельная гиперзвуковая крылатая ракета Х-22Н с легкой фугасно-кумулятивной боеголовкой и ракета Х-22ПСИ с мегатонной боеголовкой. Также этот бомбардировщик может быть оснащен свободно падающими бомбами.

Напомним, ранее в этот же день стало известно, что российские кафиры сбросили управляемые авиабомбы на Константиновку. В результате атаки погиб мужчина, еще два человека были ранены.

Также россияне с утра атакуют Херсонщину. Вражеские удары оборвали жизнь одного человека, также пострадали среди гражданских.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!