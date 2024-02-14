Россия подняла в воздух МиГ-31К после потери БДК в Черном море: объявлена масштабная тревога

В Украине днем 14 февраля объявили масштабную воздушную тревогу из-за взлета МиГ-31К с аэродрома "Саваслейка" Нижегородской области РФ. Эти истребители являются носителями гиперзвукового авиационного ракетного комплекса Х-47М2 "Кинжал".

"Внимание! Вся Украина – ракетная опасность! Зафиксирован взлет МиГ-31К с аэродрома Саваслейка Нижегородской области", – сообщили в Воздушных силах Вооруженных сил Украины по состоянию на 13:19.

По данным мониторинговых каналов, по состоянию на 13:25 в воздухе находился один борт МиГ-31К.

Напомним, утром 14 февраля стало известно об уничтожении очередного российского военного корабля в Черном море – благодаря спецоперации Сил обороны Украины ко дну пошел БДК "Цезарь Куников".

Предварительно экипажу "Цезаря Куникова" спастись не удалось. Корабль наклонился, а потом пошел ко дну. Это вражеское судно отличилось еще во время агрессии РФ в Грузии. Оно базировалось в Севастополе, его бортовой номер – 158.

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