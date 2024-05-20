Россия подняла в воздух МиГ-31К: в Украине объявлена масштабная тревога

В Украине в понедельник, 20 мая, около 10:00 прозвучала масштабная воздушная тревога. Угроза обстрела существовала во всех областях страны.

Воздушные силы ВСУ на официальном Telegram-канале сообщили о взлете российского самолета МиГ-31К, который является носителем ракет "Кинжал". За несколько минут до этого военные предупредили о вероятности применения противником баллистического вооружения.

В районе 9:55 мониторинговые Telegram-сообщества заявляли, что над Полтавской областью были зафиксированы вражеские воздушные цели. В ВС Украины заявили, что в направлении Полтавщины пролетели две российские ракеты.

В 10:32 угроза, связанная с МиГ-31К, миновала. Однако сохранялась активность тактической авиации противника на юго-восточном направлении. Поэтому в отдельных областях продолжилась тревога из-за возможного применения россиянами авиационных средств поражения.

Напоминаем: снимать на фото и видео и публиковать в сети информацию о работе украинской ПВО запрещено! За это грозит уголовное наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 8 лет.

Как писал OBOZ.UA, в ночь на 20 мая противовоздушная оборона Украины снова отбивала российскую атаку дронов-камикадзе типа Shahed-131/136. Наши защитники сбили все 29 БПЛА над четырьмя областями.

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