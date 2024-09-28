'Россия получила Финляндию в НАТО, получит и Украину': Стубб спрогнозировал, когда это произойдет

Президент Финляндии Александр Стубб уверен, что Украина в будущем станет членом Североатлантического Альянса, но это точно произойдет после окончания войны с Россией. Однако перед тем, как стать членом НАТО, Киев должен договорится о гарантиях безопасности и вступить в Евросоюз.

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Об этом политик сказал на Хельсинкском форуме по безопасности в пятницу, 27 сентября. Так он ответил на вопрос о том, может ли Украина получить приглашение на вступление в блок до конца 2024 года.

"До конца года, я думаю, это нереалистично", – ответил финский президент, но добавил, что это реалистично в долгосрочной перспективе.

По оценкам Стубба, в первую очередь с Украиной будут согласованы двусторонние соглашения в сфере безопасности (они уже заключены с более чем 20 странами), после чего Украина может стать членом ЕС и только потом – членом НАТО.

Президент Финляндии подчеркнул, что время для вступления Украины в НАТО должно быть правильным – это точно не моет произойти, пока страна находится в состоянии войны.

"Не привязывайте все к получению приглашения сейчас. Это случится. Это последовательный процесс. Россия хочет любой ценой избежать приближения НАТО к ее границам. Она получила Финляндию, она получит Украину и все те страны, которые хотят присоединиться к Альянсу", – добавил он.

Ранее Стубб заявил о необходимости реформирования Совбеза ООН. По его словам, инициатива предусматривает расширение состава Совбеза, отмену права вето для любого государства и исключение членов, участвующих в "незаконной войне", такой как вторжение России в Украину.

Также президент Финляндии говорил, что Россия и ее диктатор Путин потерпели полное поражение в попытке подчинения и русификации Украины. А наша страна стала европейской. По его словам, Путин должен осознать, что Украина стала частью трансатлантического пространства и понять, что он уже проиграл эту войну.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Финляндии Стубб высказался за снятие всех ограничений на использование Украиной западного оружия против России. Эти ограничения абсурдны, ведь Россия ведет незаконную агрессивную войну, нарушая все международные нормы.

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