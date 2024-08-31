'Россия понимает только баланс сил': Франция в ООН поддержала право Украины наносить удары по территории РФ

Нет другого способа заставить Россию прекратить войну в Украине, кроме предоставления Киеву военной поддержки. Более того, Украине нужно предоставить право наносить удары по военным целям на территории России.

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Так во время заседания Совбеза ООН заявил представитель Франции Николя де Ривьер. Он достаточно жестко ответил на жалобу российских "дипломатов" на поставку Украине оружия.

Совет Безопасности ООН 30 августа созвали по запросу России по причине поставок западного вооружения Украине. Страна-агрессор заявила, что это якобы "приведет к эскалации в Украине". Но ведь у РФ и так есть все возможности, чтобы не допустить такого сценария. Ей нужно только прекратить свою агрессию и выйти из Украины, заявил Николя де Ривьер.

"Россия хочет заставить нас поверить, что поддержка Украины способствует эскалации. Это никого не обманывает. Поддержка международного сообщества раздражает Россию, потому что это мешает ее схемам. Очевидно, Россия понимает только баланс сил", – отметил французский дипломат.

Он отметил, что Франция "понимает потребность Украины" и продолжит оказывать всю необходимую военную поддержку. И другие страны-партнеры также должны предоставить украинцам право наносить удары по военным целям на территории России.

"Украинцы должны иметь возможность отвечать на удары по своим объектам. Украина должна иметь возможность нейтрализовать военные объекты, непосредственно вовлеченные в удары по ней. Это реализация Украиной своего права на самооборону, и оно не ограничивается территорией Украины", – подчеркнул Николя. где Ривьер.

Относительно жалобы РФ на поставку украинцам оружия француз напомнил, что и сама страна-агрессор получает оружие, баллистические ракеты и боеприпасы из Северной Кореи и Ирана. Причем в отличие от Украины получает такую помощь, нарушая резолюции и санкции ООН.

"Нет другой альтернативы заставить Россию прекратить войну кроме предоставления решительной военной поддержки Украине. Капитуляция агрессора не может быть условием для мирных переговоров", – отметил французский дипломат.

Как сообщал OBOZ.UA, главы МИД стран Евросоюза на заседании в Брюсселе обсудили возможное снятие с Украины ограничений на удары предоставленным оружием вглубь территории России. Однако так и не смогли договориться об этом. В результате каждая страна сама будет решать, давать ли разрешение Украине применение своего оружия по территории РФ.

К сожалению, еще не все партнеры Украины принимаются с точки зрения Франции. Так, министр иностранных дел Италии Антонио Таяни заявил, что Италия не разрешает Украине использовать предоставленное ей оружие для ударов по территории России.

А вот Дания разрешила Украине использовать переданное ей оружие на территории страны-агрессорки России. Несмотря на операцию украинских войск в Курской области, поддержка Копенгагеном Киева остается абсолютно неизменной.

В Минобороны Испании считают, что Украина должна сама определять, как и когда использовать предоставленную ей Мадридом военную технику. Испания же продолжит поддерживать Киев важным оборонным оборудованием.

В минобороны ФРГ заявили, что немецкое оружие, которое получили Силы обороны Украины, становится украинским. Она может быть использована так, как Киев считает нужным. В то же время дальнобойные ракеты – это другой политический вопрос, заявил представитель министерства обороны ФРГ Арно Коллац.

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