Россия посреди дня подняла в воздух Ту-95МС: есть угроза пуска крылатых ракет

Страна-агрессор Россия 12 декабря посреди дня подняла в воздух стратегический бомбардировщик Ту-95МС. Сообщается об угрозе пуска крылатых ракет.

В ряде украинских регионов объявлена воздушная тревога. Об этом сообщили Воздушные силы ВС Украины.

Что известно

По состоянию на 10:02 отмечалось, что 1 борт Ту-95МС с аэродрома "Оленья" осуществлял передислокацию на аэродром "Энгельс-2". Впоследствии вражеский самолет совершил пусковой манёвр.

"Осуществлено в пределах Пензенской области, пусковой манёвр ориентировочно в 10:15, если пуски настоящие, то ожидаем вхождения в ППУ не ранее 11:00", – указано в сообщении одного из мониторинговых каналов.

В частности, предупреждается о повышенной угрозе для Киева и Кременчуга.

"Ориентировочное время взлета ракет — 11:00-11:20 (если пуски не имитационные)", – сообщает Telegram-канал "ПВО радар".

Вместе с тем оккупанты осуществили запуск дронов "Шахед" из Курска.

"Состоялись пуски ударных БпЛА типа "Shahed-136/131" с БпЛА из Курска", – говорится в сообщении.

Так выглядит карта воздушных тревог по состоянию на 10:41.

В 11:21 один из мониторинговых каналов проинформировал, что вероятно пуски были имитационными, однако воздушная тревога еще действует во многих областях Украины.

Напомним, в ночь на 12 декабря Россия устроила очередную воздушную атаку на Украину, во время которой применила 80 средств воздушного нападения. Силам ПВО удалось обезвредить 64 цели. Зафиксировано попадание вражеских беспилотников на ряде локаций.

Как писал OBOZ.UA, в ночь на 12 декабря оккупанты атаковали Днепропетровскую область, направив на регион ударные дроны. В Павлограде россияне убили мужчину, там также есть пострадавшие. Одна женщина, получившая серьезные ожоги, находится в тяжелом состоянии.

