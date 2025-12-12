Россия ночью атаковала Украину с воздуха: силы ПВО обезвредили 64 из 80 российских дронов
В ночь на 12 декабря Россия устроила новую воздушную атаку на Украину: враг применил 80 средств воздушного нападения. Силы ПВО обезвредили 64 цели.
Зафиксированы попадания вражеских беспилотников на ряде локаций. Подробности сообщили в Воздушных силах Вооруженных сил Украины.
Ход атаки
Новую ночь воздушного террора враг начал с 18 часов 11 декабря.
До утра россияне атаковали 80-ю ударными БПЛА типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов с направлений российских городов Брянск, Орел, Курск, Приморско-Ахтарск, Миллерово, а также с мыса Чауда во временно оккупированном Крыму.
В частности, они запустили около 50 "шахедов".
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По предварительным данным, по состоянию на 09:00 противовоздушной обороной сбито/подавлено 64 вражеских БПЛА типа Shahed, Гербера и дроны других типов на севере, юге и востоке страны.
Зафиксированы прилеты 12 ударных БпЛА на 8 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 3 локациях.
"Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БпЛА. Соблюдайте правила безопасности!" – отметили в Воздушных силах.
Последствия вражеского террора
Под ударами захватчиков ночью находилась Одесса.
"Пострадала инфраструктура. В части города пропал свет и водоснабжение. Информация о пострадавших на эту минуту отсутствует. Это главное, на месте работают все соответствующие службы по ликвидации последствий", – написал в 02:59 начальник Одесской городской военной администрации Сергей Лысак.
Впоследствии он добавил, что в результате ночной атаки в облцентре поврежден жилой дом и объекты гражданской инфраструктуры.
Начальник Одесской ОВА Олег Кипер уточнил: повреждения получил объект энергетической инфраструктуры. Повреждены также складские помещения, административное здание и гараж. На месте работают правоохранители: они документируют очередное преступление РФ против мирного населения Украины.
"Работает оперативный штаб. Здесь жители могут получить информацию о компенсациях из городского бюджета и по государственной программе "єВідновлення". Коммунальные службы убирают обломки, помогают закрывать выбитые окна, фиксируют потребности людей. Благотворительные организации обеспечивают горячие напитки и необходимый минимум. В части города остается отсутствующим электроснабжение. Энергетики уже работают над восстановлением. Несмотря на сложные условия, садики и школы будут работать – они обеспечены генераторами", – заверил Лысак в 07:40.
Направляли россияне свои дроны и на Николаевщину.
"Ночью на Николаевщине сбиты/подавлены два ударных БпЛА типа "Shahed 131/136"/беспилотников-имитаторов различных типов", – отметил начальник Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.
Он добавил, что в Николаевском районе враг накануне восемь раз атаковал FPV-дронами Очаковскую и Куцурубскую громады, а также нанес артиллерийский удар по Куцурубской громаде .
"В результате одного из обстрелов в селе Парутино поврежден легковой автомобиль. Пострадавших нет", – подчеркнул Ким.
Ранее OBOZ.UA сообщал, что в ночь на 12 декабря оккупанты атаковали Днепропетровскую область. В Павлограде россияне убили мужчину, там также есть пострадавшие. Одна женщина, получившая серьезные ожоги, находится в тяжелом состоянии.
Также сообщалось, что переводчица в Европарламенте расплакалась во время выступления 11-летнего Романа, который чудом выжил во время российского обстрела Винницы.
