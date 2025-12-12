Россия ночью атаковала Украину с воздуха: силы ПВО обезвредили 64 из 80 российских дронов

В ночь на 12 декабря Россия устроила новую воздушную атаку на Украину: враг применил 80 средств воздушного нападения. Силы ПВО обезвредили 64 цели.

Зафиксированы попадания вражеских беспилотников на ряде локаций. Подробности сообщили в Воздушных силах Вооруженных сил Украины.

Ход атаки

Новую ночь воздушного террора враг начал с 18 часов 11 декабря.

До утра россияне атаковали 80-ю ударными БПЛА типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов с направлений российских городов Брянск, Орел, Курск, Приморско-Ахтарск, Миллерово, а также с мыса Чауда во временно оккупированном Крыму.

В частности, они запустили около 50 "шахедов".

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 09:00 противовоздушной обороной сбито/подавлено 64 вражеских БПЛА типа Shahed, Гербера и дроны других типов на севере, юге и востоке страны.

Зафиксированы прилеты 12 ударных БпЛА на 8 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 3 локациях.

"Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БпЛА. Соблюдайте правила безопасности!" – отметили в Воздушных силах.

Последствия вражеского террора

Под ударами захватчиков ночью находилась Одесса.

"Пострадала инфраструктура. В части города пропал свет и водоснабжение. Информация о пострадавших на эту минуту отсутствует. Это главное, на месте работают все соответствующие службы по ликвидации последствий", – написал в 02:59 начальник Одесской городской военной администрации Сергей Лысак.

Впоследствии он добавил, что в результате ночной атаки в облцентре поврежден жилой дом и объекты гражданской инфраструктуры.

Начальник Одесской ОВА Олег Кипер уточнил: повреждения получил объект энергетической инфраструктуры. Повреждены также складские помещения, административное здание и гараж. На месте работают правоохранители: они документируют очередное преступление РФ против мирного населения Украины.

"Работает оперативный штаб. Здесь жители могут получить информацию о компенсациях из городского бюджета и по государственной программе "єВідновлення". Коммунальные службы убирают обломки, помогают закрывать выбитые окна, фиксируют потребности людей. Благотворительные организации обеспечивают горячие напитки и необходимый минимум. В части города остается отсутствующим электроснабжение. Энергетики уже работают над восстановлением. Несмотря на сложные условия, садики и школы будут работать – они обеспечены генераторами", – заверил Лысак в 07:40.

Направляли россияне свои дроны и на Николаевщину.

"Ночью на Николаевщине сбиты/подавлены два ударных БпЛА типа "Shahed 131/136"/беспилотников-имитаторов различных типов", – отметил начальник Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.

Он добавил, что в Николаевском районе враг накануне восемь раз атаковал FPV-дронами Очаковскую и Куцурубскую громады, а также нанес артиллерийский удар по Куцурубской громаде .

"В результате одного из обстрелов в селе Парутино поврежден легковой автомобиль. Пострадавших нет", – подчеркнул Ким.

