Россия поставила на паузу ракетный и дроновый террор: Гуменюк назвала причину и оценила угрозы

Руководитель объединенного прессцентра Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк заявила, что в ближайшие дни Россия не будет применять массированные ракетные и дроновые атаки по Украине. Однако могут быть точечные удары.

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Такое заявление она сделала в эфире всеукраинского телемарафона. Гуменюк объяснила, что атаки дронами и ракетами сейчас "на паузе", потому что россияне подтягивают резервы.

"Мощно отстрелявшись, враг, как правило, берет паузу, но здесь надо тоже быть наготове и понимать, что враг время от времени тактику меняет", – сказала она.

Однако, по словам Гуменюк, высока вероятность того, что оккупанты могут применить точечные, единичные ракетные удары.

Она отметила, что это "не запугивание, а предупреждение, чтобы люди не расслаблялись".

Представительница ОК "Юг" добавила, что пока ни одного ракетоносителя на службе нет. Вероятно, россияне переоснащаются и им нужно определенное время для того, чтобы разрешить свои действия.

"Пару дней мы можем говорить о том, что они могут использовать либо баллистические угрозы, либо любые способы атак прифронтовых территорий. Ракетный и дроновый террор сейчас на определенной паузе. Хотя РФ может потребоваться и меньше времени, чем пару дней", – резюмировала она.

Напомним, российские оккупационные войска в воскресенье, 6 августа, и в ночь на понедельник, 7 августа открывали огонь по Днепропетровщине и Николаевщине.

Ранее сообщалось, что 6 августа противник ударил также по поселку Ольговка Херсонской области и Купянскому району Харьковской области. Ранения получили четыре человека, есть разрушение жилых домов.

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