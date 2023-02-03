Россия потеряла в войне против Украины 200 тыс. убитыми и ранеными, но Путин не меняет планов – NYT

Резкий рост количества погибших российских солдат и офицеров дает мрачное представление о тактике РФ в войне против Украины: она отправляет на передовую плохо обученных новобранцев, в том числе осужденных, чтобы проложить путь для "более опытных" оккупантов. Так, ежедневно сотни военных погибают и еще неизвестно сколько получают ранения, но их лидер Владимир Путин не отказывается от своих диктаторских планов.

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По словам американских и других западных официальных лиц, количество российских военнослужащих, ликвидированных и раненых на украинской земле, приближается к 200 000 человек, что является ярким свидетельством того, насколько плохо прошло задуманное Путиным вторжение. Об этом говорится в материале New York Times.

В то время как официальные лица предупреждают, что потери в войне трудно оценить, особенно потому, что Кремль регулярно занижает количество погибших и раненых своих военных, представители США и стран-союзников говорят, что последние битвы в Бахмут и Соледаре "раздули то, что уже было тяжелой потерей".

"Поскольку Москва отчаянно нуждается в крупной победе на поле боя и рассматривает Бахмут как ключ к захвату всего восточного Донбасса, российские военные отправили плохо обученных новобранцев и бывших заключенных на передовую, прямо на пути украинских артиллерийских обстрелов и пулеметов. В результате, по словам американских официальных лиц, ежедневно гибнут или получают ранения сотни солдат из РФ", – отмечает издание.

Аналитики по вопросам РФ говорят, что гибель людей вряд ли станет сдерживающим фактором для военных целей Путина. У него нет политической оппозиции и он представил войну как борьбу, с которой страна столкнулась во время Второй мировой войны, когда погибло более 8 млн советских солдат. По мнению официальных лиц США, современный российский диктатор может понести сотни тысяч жертв в войне против Украины, хотя более высокие цифры могут сократить его политическую поддержку.

"Я бы сказал, что сейчас их значительно больше 100 000 человек", – заявил глава Объединенного комитета начальников штабов, американский генерал Марк Милли на заседании "Рамштайн-8" в прошлом месяце в Германии, добавив, что в количество российских потерь входят и регулярные военные, и наемники ЧВК "Вагнера".

На двух встречах в прошлом месяце между высокопоставленными военными и оборонными чиновниками из НАТО и стран-партнеров официальные лица заявили, что боевые действия на Донбассе превратились "в мясорубку".

По норвежскому телевидению 22 января министр обороны, генерал Эйрик Кристофферсен отметил, что Россия потеряла 180 000 человек убитыми и ранеными. В электронном письме The New York Times через своего представителя он добавил, что существует "большая неопределенность в отношении этих цифр, поскольку никто ныне не может дать хорошего обзора – они могут быть как ниже, так и выше".

На этой неделе высокопоставленные официальные лица США заявили, что, по их мнению, цифра для России приближается к 200 000 человек (по состоянию на 03.02.2023 речь идет о 129 870 ликвидированных военнослужащих ВС РФ. – Ред.). Эти потери всего за 11 месяцев в восемь раз превышают потери американцев за два десятилетия войны в Афганистане.

Издание отметило, что цифры для Украины и России являются оценками, основанными на спутниковых снимках, перехватах сообщений, сообщениях в социальных сетях и местных СМИ, а также официальных заявлений обоих правительств. Установить точные данные чрезвычайно сложно.

"В прошлом месяце высокопоставленный военный представитель США назвал бои под Бахмутом жестокими. Стороны обменивались несколькими тысячами артиллерийских выстрелов каждый день, в то время как частная группа "Вагнера", которая играла центральную роль в усилиях РФ там, по сути, начала использовать завербованных заключенных в качестве пушечного мяса. Осужденные россияне приняли на себя основную тяжесть реакции ВСУ, в то время как более опытные "вагнеровцы" двинулись за ними, чтобы занять территорию", – процитировали журналисты слова одного из чиновников.

По мнению его коллег, "Вагнер" завербовал около 50 000 военнослужащих для ведения боевых действий в Украине. Тысячи заключенных россиян были убиты, и это шокировало американских чиновников, которые говорят, что стратегическая ценность Бахмута "просто не соответствует цене, которую заплатила Россия".

В интервью в конце января один из высокопоставленных чиновником Пентагона указал на множество военных поставок и тактических проблем, объясняющих тактику России. По словам Колина Х. Кала, заместителя министра обороны по политическим вопросам, у российских вооруженных сил заканчиваются критически важные запасы и пополнения.

"У них заканчивается артиллерия, боеприпасы для противостояния, и они заменяют их, отправляя заключенных волнами в такие места, как Бахмут и Соледар", – указал он.

Отмечается, что российские военные следовали схеме "Вагнера" и преднамеренно использовали плохо обученные войска, чтобы отвлекать и истощать украинские.

Заместитель министра обороны Эстонии Кусти Салм на брифинге с журналистами в Вашингтоне на прошлой неделе сказал, что при этом "Россия лучше перенесла свои потери, чем Украина".

"В этой конкретной области россияне наняли от 40 000 до 50 000 сокамерников или заключенных. Они идут против обычных солдат, людей с семьями, людей с регулярной подготовкой, ценных людей для украинской армии… Поэтому обменный курс несправедлив: это не один к одному, потому что для РФ заключенные – расходный материал. С оперативной точки зрения это очень несправедливая "сделка" для украинцев и умный тактический ход с российской стороны", – поделился он мнением.

По словам экспертов, Москва бросала на войну людей, которых считала расходным материалом для сражений десятилетиями, если не столетиями. Во время Второй мировой войны Иосиф Сталин отправил на фронт около миллиона пленных. Дополнительно один миллион "спецпоселенцев" – депортированных и других лиц, которых советское правительство считало гражданами второго сорта, – также были вынуждены воевать в те времена.

"По сути, не имеет значения, насколько велики потери РФ, поскольку их общий человеческий ресурс намного больше, чем у Украины. В России жизнь солдата ничего не стоит, с другой стороны, мертвый солдат – герой, независимо от того, как он умер. Всех погибших солдат можно заменить, и количество потерь не изменит общественного мнения против войны", – констатировал эстонский министр.

Как сообщал OBOZREVATEL, в РФ ищут пути усиления своих войск для нового наступления на Украину. Британская разведка предположила, что в связи с этим Кремль может объявить новую волну мобилизации.

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