Россия применила новую тактику во время последней массированной атаки на Украину: в ISW указали на риски

Российские войска применяют новую тактику массированных ударов по Украине. Она позволяет врагу угрожать большему количеству украинских регионов в течение более продолжительных периодов времени.

Видео дня

Впервые к этой тактике россияне прибегли в конце марта. Подробности сообщили в Институте изучения войны (ISW).

Как изменилась тактика массированных ударов врага

После массированной комбинированной атаки войск РФ 16 апреля аналитики констатировали: агрессор применяет новую тактику ударов. Она позволяет России угрожать большему количеству регионов Украины в течение длительных периодов времени и непропорционально влиять на гражданские районы.

Впервые к этой тактике оккупанты прибегли во время массированного воздушного нападения 23-24 марта.

Как рассказал начальник управления коммуникаций Командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины, полковник Юрий Игнат, российские войска рассчитали волны ударов таким образом, что первая волна беспилотников в течение ночи действовала почти как "боевая разведка" перед двумя основными волнами ударов.

По словам Игната, после дронов, в первой основной волне, полетели крылатые ракеты. Вторая же основная волна состояла из баллистических ракет.

"Российские войска, скорее всего, намеревались истощить украинскую противовоздушную оборону дальнобойными беспилотниками и крылатыми ракетами, для обоих из которых украинские войска имеют высокий уровень перехвата, перед ударами баллистическими ракетами, которые украинские войска с трудом перехватывают", – говорится в материале.

Аналитики напомнили, что основным средством защиты от вражеских баллистических ракет для Украины остаются американские системы Patriot и ракеты-перехватчики к ним. Поэтому последние удары РФ лишь лишний раз подчеркнули насущную потребность Украины как в перехватчиках Patriot, в частности, так и в хорошо сбалансированной системе ПВО.

"Россия, вероятно, стремится воспользоваться глобальной нехваткой перехватчиков Patriot и текущей войной на Ближнем Востоке для эскалации своей ударной кампании против Украины", – считают аналитики.

В ISW предположили, что дроны и ракеты для двух массированных ударов в течение 48 часов Россия накопила, в частности, во время так называемого "пасхального перемирия", а также до него. Перед тем особенно массированную атаку оккупанты совершили 23-24 марта, запустив почти тысячу дронов и ракет различных типов.

"Россия склонна запускать эти масштабные пакеты ударов в острые моменты мирных переговоров с Украиной, в частности непосредственно до или после двусторонних или трехсторонних переговоров с участием США", – подчеркнули аналитики.

Всего они насчитали семь массированных атак, во время которых враг использовал 700+ средств поражения. Три из них были осуществлены в течение последнего месяца.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!