Россия применила умышленную тактику голода во время захвата Мариуполя в феврале 2022 года – The Guardian

Страна-террорист Россия в начале полномасштабного вторжения в Украину применила преднамеренную модель тактики голодания во время 85-дневной осады города Мариуполь. Юристы Global Rights Compliance говорят, что стратегия лишения жителей украинского города еды и услуг во время блокады может быть приравнена к военному преступлению.

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Правозащитники передали в Международный уголовный суд в Гааге доказательства, что российская армия намеревалась убить и причинить вред большому количеству мирных жителей. Об этом сообщает издание The Guardian.

По предварительным данным, во время блокады Мариуполя в начале войны погибло 22 тыс. мирных жителей. Из-за преступных действий россиян люди остались без воды, газа и электричества. По словам партнер аGlobal Rights Compliance Катрионы Мердок, цель исследования заключалась в том, чтобы выяснить, существует ли более широкая версия, которая представляет собой преднамеренную тактику голода.

"Мы могли видеть, что российское нападение состояло из четырех этапов: начиная с атак на гражданскую инфраструктуру и заканчивая отключением электроэнергии, отопления и воды. Затем в гуманитарной эвакуации было отказано и даже подверглись нападениям, а помощь не была доставлена", – сказала Мердок.

Также она заявила, что россияне терроризировали гражданское население, а точки с питьевой водой подвергались бомбардировкам. На конечном этапе Россия предприняла стратегические атаки с целью уничтожить или захватить оставшиеся объекты инфраструктуры в Мариуполе.

Исследование подтвердило, что страна-террорист Россия планировала захватить прифронтовой город без пощады к его гражданскому населению, численность которого оценивалась в 450 тыс. человек, до начала вторжения 24 февраля 2022 года. Вражеские обстрелы разрушили или повредили около 90% медицинских учреждений и домов, а пункты раздачи продовольствия и маршруты гуманитарной эвакуации подверглись бомбардировкам.

Правозащитники подчеркнули, что, учитывая важность Мариуполя и централизацию российского процесса принятия решений, вина за гибель десятков тысяч мирных жителей возложена непосредственно на диктатора Владимира Путина и российское военное руководство.

Напомним, оккупационные российские "власти" захваченного Мариуполя решили раздавать квартиры украинцев, эвакуировавшихся из города после полномасштабного вторжения. Так называемые бесхозяйственные помещения собираются отдавать как "компенсационные" тем, у кого нет жилья.

Ранее сообщалось, что временно оккупированный Мариуполь превращается в город беспорядка и мусора. Во всех районах стремительно растет количество стихийных свалок.

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