Россия продолжает держать подлодки в Черном море: в ВМС объяснили цель врага

Страна-агрессор Россия продолжает держать в акватории Черного моря свои подлодки. Враг делает это для того, чтобы продемонстрировать свое присутствие.

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Об этом в субботу, 17 августа, сказал спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона "Єдині новини". Он отметил, что россияне пытаются сохранить такое номинальное присутствие хотя бы в Черном море.

Азовское море, напомним, вражеские корабли покинули полностью из-за его недостаточной глубины.

"А в Черном море глубина позволяет в принципе присутствовать. Вот они пытаются это присутствие демонстрировать таким образом. Выходить надводными лодками у них желания особого нет", – сказал военный.

Ранее Плетенчук рассказал, что Россия продолжает держать подводный ракетоноситель в акватории Черного моря. Однако враг использует его не по прямому назначению. В настоящее время российская подлодка выполняет функцию патрулирования.

Как сообщал OBOZ.UA, Россия не размещает свои подлодки Черноморского флота в акватории Азовского моря из-за недостаточной глубины. Они там могли бы быть разве что в надводном положении, но так держать их россияне боятся, опасаясь огневого поражения украинских сил.

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