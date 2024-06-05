Россия проводит широкомасштабную кампанию гибридной войны против стран НАТО – ISW

Россия проводит широкомасштабную кампанию против стран НАТО в рамках гибридной войны с Западом. В Европе фиксируется увеличение инспирированных Россией попыток саботажа и диверсий на военных базах и объектах гражданской инфраструктуры.

В то же время Москва прилагает усилия для увеличения своего военного потенциала, готовясь к перенесению противостояния на реальное поле боя. Об этом идет речь в новом аналитическом материале американского Института изучения войны (ISW).

"Россия проводит широкомасштабную кампанию гибридной войны, нацеленную на страны НАТО, это сочетается с усилиями России увеличить свой обычный военный потенциал в рамках подготовки к потенциальному конфликту с НАТО", – отмечают аналитики.

Так, о том, что Россия прилагает усилия для ускорения развития своего военно-промышленного комплекса, на днях заявил агентству Bloomberg глава Вооруженных сил Норвегии Эйрик Кристоферсен. По его оценкам, при сохранении текущих темпов наращивания ВПК уже через 2-3 года Россия сможет восстановить свою способность проводить атаки, в том числе и против НАТО. Поэтому Альянс должен использовать это время для восстановления собственных сил и запасов.

В то же время Россия принимает меры по подрыву обороноспособности западных стран. Так, согласно сообщению Financial Times от 4 июня, то, что Москва ведет гибридную войну против Европы, не является секретом для западных чиновников. И сейчас они ищут способы противодействия усилению инспирированных Россией попыток саботажа на военных базах и гражданской инфраструктуре в Европе.

Издание процитировало неназванного западного советника по обороне, который отметил, что Россия обладает широким арсеналом средств для ведения гибридной войны и на высоком уровне овладела умением устраивать информационно-психологические операции и диверсии.

Он подчеркнул, что Россия постоянно учится и адаптирует свои операции гибридной войны. Для этого она "постоянно наблюдает" за реакцией Запада на свои действия и таким образом "тестирует", какие операции работают.

"FT сообщило, что Россия прибегла к использованию доверенных лиц, таких как оперативники преступных группировок, для проведения диверсионных атак после того, как европейские правительства выдворили сотни российских дипломатов и шпионов. НАТО и его страны-члены неоднократно предупреждали об активизации российских гибридных операций на территории членов Альянса", – констатировали аналитики.

Напомним, ранее в ISW рассказали, что Россия бросает мужчин, отказавшихся идти на войну, в бои на Харьковщине. Речь идет о военнослужащих, которые не захотели продолжать участие в боевых действиях, из-за чего их удерживали в воинских частях в ожидании судов.

Впрочем, судебных заседаний сотни таких "отказников" так и не дождались: после внезапной отмены судов их очень быстро отправляли на передовую.

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