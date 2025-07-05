Россия пытается вовлечь в войну против Украины еще одну страну: детали от ГУР

Страна-террорист Россия пытается втянуть Лаос в войну против Украины. Агрессор вынужден идти на такой шаг на фоне значительных боевых потерь и постепенного истощения ресурсов.

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Военно-политическое руководство РФ ищет возможности для продолжения войны, прикрываясь "гуманитарными проектами". Об этом сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украины.

По информации украинской разведки, помимо массового привлечения наемников из стран Африки и Азии, а также подразделений КНДР, россияне прорабатывают возможность вовлечения в войну так называемых партнеров под видом реализации гуманитарных проектов в приграничных с Украиной российских областях.

В ГУР предупредили, что оккупанты пытаются организовать привлечение сводного отряда инженерных войск Народной армии Лаоса к разминированию территорий Курской области России. Учитывая значительную зависимость от внешней помощи, руководство Лаоса на начальном этапе выражает готовность отправить в Россию до 50 "военнослужащих-саперов" и способствовать разминированию Курской области.

Кроме того, Лаос оказывает безвозмездную помощь РФ путем проведения реабилитационных мероприятий для раненых российских оккупантов. В ГУР подчеркнули, что Россия, прикрываясь гуманитарной риторикой, пытается легализовать присутствие иностранного военного контингента на своей территории, фактически используя его для обеспечения боевых действий против Украины.

Напомним, в ближайшее время Северная Корея может направить дополнительные войска в Россию. Войска КНДР, которые Москва может задействовать в войне против Украины, могут быть отправлены уже в июле или августе.

Как сообщал OBOZ.UA, генсек НАТО Марк Рютте признал, что по меньшей мере три страны помогают России уже более трех лет вести полномасштабную войну против Украины. Речь идет о Китае, Северной Корее и Иране.

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