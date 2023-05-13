Россия пыталась уничтожить ракетой 'Кинжал' систему Patriot, но получилось наоборот – CNN

На прошлой неделе Россия пыталась уничтожить находящуюся на вооружении ВСУ систему противовоздушной обороны Patriot с помощью гиперзвуковой ракеты "Кинжал". Однако атака не удалась и украинские военные перехватили российскую ракету тем же ЗРК "Patriot".

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Об этом пишет CNN, ссылаясь на информацию двух американских чиновников. Они отметили первое известное успешное использование передовой американской системы противовоздушной обороны спустя всего несколько недель после того, как она прибыла в Украину.

По словам источников издания, украинские военные выпустили несколько ракет из Patriot под разными углами, чтобы перехватить российскую ракету, продемонстрировав, что они быстро научились использовать мощную систему.

Американские официальные лица считают, что россияне уловили сигналы, излучаемые Patriot, что позволило им нацелиться на систему с помощью "Кинжала".

Ракетная система Patriot имеет мощный радар для обнаружения целей на большом расстоянии, что делает ее мощной платформой ПВО, способной перехватывать баллистические ракеты. Но радиолокационное излучение, необходимое для обнаружения угроз на расстоянии, также позволяет противнику обнаружить саму батарею Patriot и определить ее местонахождение.

По словам источников, есть способы в какой-то степени замаскировать эти сигналы, но российские военные, очевидно, смогли выяснить приблизительное местонахождение "Патриота", дислоцированного за пределами Киева.

Как известно, перехват произошел в ночь на 4 мая.

Украина получила, по меньшей мере, две системы Patriot – одну от Соединенных Штатов и одну от Германии, чем усилила свою противовоздушную оборону, которая раньше не могла перехватывать российские "Кинжалы".

Как сообщал OBOZREVATEL:

В Воздушных силах подтвердили, что украинская ПВО впервые сбила российскую баллистическую ракету Х-47 "Кинжал". Ею Россия атаковала Украину в ночь на 4 мая.

В Пентагоне официально подтвердили, что украинские защитники смогли сбить российскую сверхзвуковую ракету Х-47М2 "Кинжал".

Украина первой в мире сбила баллистическую ракету типа "Кинжал" из ЗРК Patriot. Эти системы никогда не работали по подобным целям.

Однако, по словам спикера Воздушных сил Юрия Игната, радоваться этому рано, поскольку у наших войск до сих пор мало таких систем ПВО.

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