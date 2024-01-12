Россия распространяет фейки о краже западного оружия в Украине, доказательств нет – Пентагон
Страна-агрессора Россия постоянно пытается распространять фейковые сообщения о том, что в Украине якобы разворовывают вооружение. В частности российские пропагандисты пишут, что есть случаи воровства оружия, которое украинской армии передают западные партнеры.
Об этом рассказал спикер Министерства обороны Соединенных Штатов Америки генерал Патрик Райдер на брифинге в четверг, 11 января. Представитель Пентагона подчеркнул, что такие сообщения россиян – ложные.
"По состоянию на сегодня нет ни одного достоверного доказательства того, что вооружение, переданное Украине от Соединенных Штатов, могло попасть не в те руки", – заявил Райдер.
Он отметил, что Москва пытает разгонять фейковые данные об этом через различные каналы информации.
"Дело в том, что мы наблюдали, как украинцы используют предоставленные им возможности на передовой. Они используют их эффективно, как мы видели", – подчеркнул представитель американского оборонного ведомства.
Как сообщал OBOZ.UA, администрация президента США Байдена назвала необходимость в дальнейшей военной помощи для Украины острой. Прежде всего она нужна именно сейчас, зимой.
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