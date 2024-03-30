Россия расширила набор целей для атак по критически важной инфраструктуре Украины: в ISW назвали цель агрессора

По всей видимости, российские оккупационные войска расширили набор целей для ударов по критически важной инфраструктуре Украины, усилив удары по гидроэлектростанциям. Эта новая тактика страны-агрессора, направленная на атаки украинских дамб и гидроэлектростанций, является значительным изломом и эскалацией кампании по ударам России против Украины.

Об этом пишут аналитики Института изучения войны (ISW). Так, во время атак, состоявшихся 28-29 марта, российские войска обстреляли Каневскую и Днестровскую гидроэлектростанции в Черкасской и Черновицкой областях соответственно.

Также украинские чиновники сообщили, что российские удары были направлены на неопределенные объекты критической инфраструктуры в Ивано-Франковской и Днепропетровской областях, а российские милблогеры утверждали, что российские войска ударили по Криворожской и Среднеднепровской гидроэлектростанциям в Днепропетровской области. Кроме того, российские атаки 22 марта серьезно повредили Днепровскую гидроэлектростанцию (ТГЭС) в Запорожье, вероятно, заставят ее прекратить работу в течение определенного времени.

Ранее в ISW отмечали, что российские атаки на энергетические объекты в Украине могут преследовать цель ухудшения оборонно-промышленного потенциала страны. Кроме того, Институт указывал, что российские войска, вероятно, пытаются использовать дефицит украинских противовоздушных ракет для новой попытки разрушить энергетическую сеть Украины.

"Новая схема России по поражению украинских дамб и гидроэлектростанций является значительным переломом и эскалацией кампании ударов России по Украине. Российские войска ранее не наносили длительных ракетных ударов по украинским дамбам и гидроэлектростанциям", – отмечают аналитики.

В то же время, США и страны Европы продолжают воздерживаться от предоставления Украине материальных ресурсов, которые могут иметь стратегическое или оперативное значение, и способствовать значительным военным усилиям Украины. Это делается с учетом возможности эскалации конфликта со стороны России и из-за опасений ее мести.

Напомним, что президент Владимир Зеленский рассказал, что в ночь на 29 марта агрессор пытался поразить Каневскую и Днестровскую ГЭС, под угрозой экологической катастрофы – не только Украина, но и Молдова.

Как сообщал OBOZ.UA, около четырех утра 29 марта РФ атаковала Украину "Шахедами", крылатыми и баллистическими ракетами. Под удар попали энергообъекты и гражданская инфраструктура. Польша поднимала свои истребители.

Отметим, что силы ПВО уничтожили 84 из 99 целей. Были сбиты 26 ракет разного типа и 58 БПЛА, некоторые из ракет врага пролетели более 2 тысяч километров.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!